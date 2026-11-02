#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
453.87
508.33
5.65
Финансы

Доллар слегка подешевел на торгах 2 ноября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 15:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 ноября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 453,64 тенге (-0,13).

Курс российского рубля снизился до 5,60 тенге (-0,03).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,29 тенге (+0,08).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453-455 тенге, евро – по 505,2-509,2 тенге, рубли – по 5,30-5,42.

Мировые цены на нефть 2 ноября 2026 года падают на биржах на 4%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 21 октября опустилась ниже 109 долларов.

Так, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 4% относительно предыдущего закрытия – до 108,89 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 4,2% – до 99,75 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 453,87 тенге, евро – 508,33 тенге, рубля – 5,65 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 ноября, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Тенге, доллары, деньги, обмен валют, Казахстан
15:44, 19 ноября 2024
Доллар слегка подешевел на торгах 19 ноября
Доллары, деньги, обмен валют
15:38, 25 ноября 2024
Доллар слегка подешевел на торгах 25 ноября
Доллары, тенге, деньги, обмен валют
15:41, 02 августа 2024
Доллар слегка подешевел на торгах 2 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карен Хачанов наносит удар справа
16:01, Сегодня
Чемпион Almaty Open-2024 Карен Хачанов высказался о сотрудничестве с Андреем Чесноковым
Дзюдо
15:52, Сегодня
Этап Мирового Гран-при по дзюдо: экс-лидера сборной Шамшаева добавили в заявку Казахстана
Юных казахстанских футболистов перевозят в другую больницу
15:34, Сегодня
Появились новые детали отравления юных казахстанских футболистов на турнире в Ташкенте
Чемпионат мира по дзюдо
15:26, Сегодня
Дзюдоист Адильжан Жаудинов после триумфа на ЧМ среди кадетов выступит на ЧМ среди юниоров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: