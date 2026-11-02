Доллар слегка подешевел на торгах 2 ноября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 ноября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 453,64 тенге (-0,13).

Курс российского рубля снизился до 5,60 тенге (-0,03).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,29 тенге (+0,08).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453-455 тенге, евро – по 505,2-509,2 тенге, рубли – по 5,30-5,42.

Мировые цены на нефть 2 ноября 2026 года падают на биржах на 4%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 21 октября опустилась ниже 109 долларов.

Так, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 4% относительно предыдущего закрытия – до 108,89 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 4,2% – до 99,75 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 453,87 тенге, евро – 508,33 тенге, рубля – 5,65 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 ноября, можно здесь.