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Финансы

Тенге ослаб на 3%: новое заявление сделал Нацбанк о ситуации на валютном рынке

Доллар, доллары и тенге, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют, обмен валюты , фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 16:17 Фото: Zakon.kz
Ежемесячную информацию по валютному рынку РК предоставила сегодня, 2 ноября 2026 года, пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, по итогам октября курс тенге снизился на 3%, до 453,77 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 474 млн долларов до 397 млн долларов. Общий объем торгов составил 8,4 млрд долларов.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов".Пресс-служба НБК

В монетарном регуляторе отметили, что в рамках операций зеркалирования покупок золота в октябре было стерилизовано порядка 302 млрд тенге.

В течение ноября в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 302 млрд тенге.

Также сообщается, что в связи с необходимостью обеспечения финансирования в рамках заявок правительства РК Нацбанк приобрел у Национального фонда 910 млн долларов.

Данные объемы будут реализованы на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования операций с Национальным фондом, с учетом рыночной конъюнктуры, поддерживая соответствие обменного курса фундаментальным факторам и исключая резкие спекулятивные скачки тенге.

Вместе с тем в пресс-службе заверили, что при проведении операций со средствами Нацфонда, а также при реализации механизма зеркалирования Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета.

Валютные интервенции в октябре Национальным банком не проводились.

Кроме того, в целях поддержания валютной доли пенсионных активов, в качестве инвестиционного управляющего ЕНПФ, Нацбанк в октябре осуществил покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 568 млн долларов, или около 7% от общего объема торгов. Дальнейшие решения будут приниматься с учетом рыночной ситуации в рамках инвестиционного управления пенсионными активами.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 16:17
Доллар слегка подешевел на торгах 2 ноября

О том, какой была ситуация на валютном рынке Казахстана в сентябре 2026 года, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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