Доллар подешевел до 440,49 тенге: Нацбанк сделал заявление по ситуации на валютном рынке

Сегодня, 1 октября 2026 года, в пресс-службе Национального банка Казахстана (НБК) опубликовали ежемесячную информацию по валютному рынку страны, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что по итогам сентября курс тенге укрепился на 4,6% – до 440,49 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 415 млн до 474 млн долларов. Общий объем торгов составил 10,4 млрд долларов.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки". Пресс-служба НБК

Согласно предоставленным данным, объем продаж валюты из Национального фонда на биржевом рынке в сентябре составил 200 млн долларов. Доля продаж из Нацфонда составила 1,9% от общего объема торгов, или около 9,1 млн долларов в день.

В сентябре Национальный банк планировал приступить к зеркалированию операций с Национальным фондом в прогнозном объеме 200-300 млн долларов. Вместе с тем в связи с избытком предложения на валютном рынке данные операции были отложены, и их дальнейшая реализация будет определяться с учетом рыночной конъюнктуры, обеспечивая динамику курса в соответствии с фундаментальными факторами и исключая резкие спекулятивные скачки тенге.

Как отметили в монетарном регуляторе, в рамках операций зеркалирования покупок золота в сентябре было стерилизовано порядка 374 млрд тенге. В течение IV квартала 2026 года в рамках операций зеркалирования покупок золота планируется осуществить продажу иностранной валюты на сумму в эквиваленте порядка 907 млрд тенге.

При проведении операций со средствами Нацфонда, а также при реализации механизма зеркалирования Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета.

Подчеркивается, что валютные интервенции в сентябре Нацбанком не проводились.

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов, в качестве инвестиционного управляющего ЕНПФ, Национальный банк в сентябре осуществил покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 986 млн долларов, или около 9,4% от общего объема торгов. Дальнейшие решения будут приниматься с учетом рыночной ситуации в рамках инвестиционного управления пенсионными активами.

В пресс-службе добавили, что Нацбанк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

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