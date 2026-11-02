Каким будет курс доллара в ноябре: финансисты назвали ориентиры

Ситуация на валютном рынке Казахстана в целом стабильна. Однако в ноябре на курс могут повлиять новые обстоятельства, причем некоторые из них способны укрепить национальную валюту. Чего ожидают финансисты и сколько будет стоить доллар, рассказывает Zakon.kz.

Доллар взял передышку

Чтобы понять, что может произойти с валютным курсом, нужно оценить динамику за октябрь, который оказался непростым месяцем для тенге. Доллар подорожал с 441,9 до 453,9 тенге, или почти на 2,7%. Однако к концу месяца рост прекратился. На 2 ноября официальный курс составил 453,87 тенге, а в обменниках Алматы американскую валюту продают в среднем по 454,72 тенге.

При этом активность участников рынка оставалась высокой – октябрьский оборот долларовых торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) достиг 8,35 млрд долларов, а среднедневной объем составил около 398 млн долларов.

В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) обращают внимание на то, что увеличение оборотов не сопровождалось резкими изменениями котировок.

"Поддержку тенге могли оказывать операции НБРК и конвертация валютной выручки экспортерами и субъектами КГС, тогда как встречный спрос формировался в рамках внешнеторговых расчетов". АФК

Нефть дорожала, а тенге дешевел

Главным парадоксом октября стало расхождение между нефтяными котировками и курсом национальной валюты. По расчетам экономиста Руслана Султанова, Brent подорожала примерно на 10,5%, со 102 до 113 долларов за баррель. Одновременно индекс доллара DXY снизился со 102,1 до 101,7 пункта, а российский рубль укрепился.

Казалось бы, все складывалось в пользу тенге. Казахстан получает значительную часть экспортных доходов от продажи нефти, поэтому повышение ее стоимости обычно увеличивает потенциальные валютные поступления. Однако национальная валюта продолжала слабеть.

Одно из возможных объяснений связано со сроками поступления денег.

Экспортеры получают валютную выручку постепенно, причем не обязательно сразу продают ее на внутреннем рынке. Импортерам же доллары нужны непосредственно при проведении расчетов.

Дополнительную роль мог сыграть налоговый календарь. В октябре отсутствовали крупные квартальные платежи, которые обычно повышают потребность предприятий в тенге и стимулируют продажу валюты.

Почему тенге остается таким крепким

Октябрьское ослабление не отменяет главной особенности нынешнего года: за последние 12 месяцев тенге существенно укрепился к доллару, несмотря на сохраняющуюся высокую инфляцию.

Финансист Галим Хусаинов выделяет шесть причин, которые помогают объяснить эту ситуацию.

Первая – зеркалирование покупок золота. Нацбанк приобретает драгоценный металл у отечественных производителей за тенге, а затем продает иностранную валюту, чтобы компенсировать увеличение денежной массы. За январь-август 2026 года объем таких продаж составил около 5,94 млрд долларов. Рост стоимости золота увеличивает масштабы соответствующих операций.

Вторая – трансферты из Нацфонда. Для финансирования бюджетных расходов государство использует валютные активы. Хотя объем трансфертов сократился относительно прошлого года, эти операции продолжают влиять на предложение долларов.

Третья – рост экспортной выручки. Высокие цены на нефть, уран и медь увеличивают валютные поступления казахстанских компаний.

Четвертая – иностранные заимствования. Предприятия, прежде всего квазигосударственного сектора, привлекают зарубежное финансирование и конвертируют часть полученной валюты для расходов внутри Казахстана.

Пятая – валютное кредитование. Из-за высокой стоимости тенговых займов некоторые компании предпочитают более дешевые кредиты в иностранной валюте, а затем продают полученные средства для финансирования текущей деятельности.

Шестая – высокая базовая ставка. Иностранные инвесторы приобретают доходные казахстанские облигации, предварительно продавая доллары и покупая тенге.

Однако Хусаинов обращает внимание и на обратную сторону сильной национальной валюты. Казахстанский валютный рынок относительно неглубокий, а действующие ограничения сдерживают отдельные виды спроса на иностранную валюту. Поэтому привычные экономические сигналы не всегда быстро отражаются на курсе.

"Такое расхождение с фундаментальными факторами не может длиться бесконечно и впоследствии может привести к ускоренному обесценению валюты". Галим Хусаинов

Речь идет о долгосрочном риске, а не о прогнозе резкого падения тенге в ноябре. Тем более что в ближайшие недели у национальной валюты появится дополнительный источник поддержки.

Ноябрь приготовил тенге поддержку

В ноябре казахстанским предприятиям предстоит исполнить налоговые обязательства за третий квартал. По календарю Комитета государственных доходов, до 25 ноября необходимо уплатить НДС, налог на добычу полезных ископаемых, рентный налог на экспорт и ряд других платежей.

Компаниям, получающим доходы в иностранной валюте, потребуются тенге для расчетов с бюджетом. Это может стимулировать дополнительные продажи долларов, причем предприятия способны начать конвертацию заранее, не дожидаясь последнего дня уплаты налогов.

Нацбанк также продолжает операции, увеличивающие предложение иностранной валюты. В частности, на четвертый квартал запланированы продажи в рамках зеркалирования покупок золота в эквиваленте около 907 млрд тенге.

Поддержку национальной валюте сохраняет и высокая доходность тенговых финансовых инструментов. Хотя 23 октября Нацбанк снизил базовую ставку до 15,75%, она остается достаточно высокой для привлечения инвесторов.

Доллар между 450 и 460 тенге

Финансист Арсен Темирбаев считает, что американская валюта приблизилась к уровню относительного равновесия. По его оценке, в начале месяца доллар может опуститься до 452 тенге, после чего постепенно подорожать до 457-458 тенге.

"Если спрос на инвалюту окажется сильнее ожидаемого, верхним ориентиром выступает диапазон 461-462 тенге. При укреплении национальной валюты ближайшая нижняя граница находится в районе 450 тенге". Арсен Темирбаев

Расчетный прогноз APECON (международный интернет-сервис прогнозирования валютных курсов) также не предполагает резкого изменения курса в течение ноября. Согласно представленным оценкам, 3 ноября доллар может стоить около 454 тенге, 13 ноября – 454 тенге, 20 ноября – 455 тенге. К 30 ноября модель предполагает повышение до 458 тенге.

На более длительном горизонте финансисты ожидают постепенного ослабления тенге. Согласно октябрьскому опросу АФК, через 12 месяцев доллар может стоить 502,6 тенге против 511,6 тенге в предыдущем прогнозе.

Центр исследований прикладной экономики (AERC) ожидает среднегодовой курс 490,5 тенге в 2027 году. Участники макроэкономического опроса Нацбанка называют 499,6 тенге. Эти показатели относятся к разным прогнозным горизонтам и не означают, что доллар достигнет таких значений уже в ноябре.

Сегодня Нацбанк РК выступил с заявлением, в котором подтвердил, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. При этом НБРК продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования.