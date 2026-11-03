Нефть обвалилась перед выборами в США, но Казахстана это не коснулось

Нефтяной рынок пережил один из самых резких обвалов последних месяцев. Цены рухнули накануне американских выборов, однако казахстанская нефть по-прежнему стоит намного дороже мировых эталонов. Почему возникла такая разница и сколько на ней может заработать страна, рассказывает Zakon.kz.

Сырье дешевеет в ожидании мира в Персидском заливе

Мировые цены на нефть за неделю потеряли почти 8%. Так, на 3 ноября 2026 года североморская нефть марки Brent потеряла более 7% стоимости, опустившись примерно до 105 долларов за баррель. Американская WTI подешевела до 96-97 долларов. Еще в октябре Brent приближалась к 118 долларам.

Обвал произошел накануне промежуточных выборов в Конгресс США (американцы выбирают новый состав Палаты представителей и треть Сената; от результатов голосования зависит, сохранит ли Республиканская партия контроль над Конгрессом и насколько успешно Дональд Трамп сможет проводить свою политику в оставшиеся два года президентского срока. – Прим. ред.).

Однако непосредственной причиной снижения цен на "черное золото" стали сообщения о возможном урегулировании конфликта с Ираном. После переговоров при посредничестве Катара Тегеран выразил готовность продолжать дипломатические контакты. Дональд Трамп также допустил возможность соглашения.

Для нефтяного рынка прекращение войны означает перспективу восстановления судоходства через Ормузский пролив. До начала боевых действий через него проходило около пятой части мировых поставок нефти. Ограничение движения танкеров создало дефицит доступного сырья и способствовало росту цен. Теперь трейдеры рассчитывают, что ближневосточная нефть вновь начнет поступать покупателям в прежних объемах, – отмечает Reuters.

Несмотря на снижение, нефть остается дорогой. По данным Investing.com, за последние 12 месяцев Brent прибавила около 63%.

Казахстанская нефть держит высокую цену

На фоне биржевых потрясений особенно выделяется стоимость казахстанской CPC Blend. Согласно опубликованным котировкам OilPrice, баррель этого сорта оценивается в 128,02 доллара.

Для сравнения: Brent стоит около 105 долларов, американская WTI – примерно 97 долларов, российская Urals – 101,12 доллара. Таким образом, казахстанская нефть дороже Brent почти на 23 доллара, Urals – на 27 долларов, WTI – на 31 доллар.

В рассмотренной выборке выше CPC Blend оцениваются лишь несколько сортов: американская Mars – 144,03 доллара, азербайджанская Azeri Light – 143,02 доллара и ANS West Coast – 129,72 доллара. Австралийская Ichthys Con стоит 126,44 доллара.

Правда, CPC Blend тоже дешевеет: последнее опубликованное изменение составляет минус 4,21%. Azeri Light потеряла 6,92%, Mars – 3,08%.

Важное уточне6ние: OilPrice обновляет котировки разных сортов неодновременно. Поэтому разницу с Brent нельзя считать подтвержденной торговой премией казахстанской нефти на конкретную дату. Но сравнительные данные показывают, насколько высоко оценивается CPC Blend относительно основных мировых ориентиров.

Почему покупатели платят больше за сырье из Казахстана?

Одна из причин дороговизны CPC Blend – качество сырья. Казахстанская нефть значительно легче Brent: ее плотность составляет около 45,3 градуса по шкале API против 37,5 градуса. Чем выше показатель, тем легче нефть и тем больше из нее обычно можно получить бензиновых компонентов и других светлых нефтепродуктов.

По содержанию серы Brent несколько лучше: 0,40% против 0,56% у CPC Blend. Однако для переработчиков важна совокупность характеристик, – объясняет финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

"CPC Blend очень легкая нефть – а чем легче ресурс, тем больше из него выходит светлых фракций нафты, бензина, сырья для нефтехимии. Дефицит в мире сегодня именно в легкой нефти, плюс наша нефть идет в Европу, которая тоже больше всего пострадала от нехватки этого сырья". Андрей Чеботарев

Не менее важна география. Казахстанская нефть поступает на мировой рынок преимущественно через Каспийский трубопроводный консорциум с отгрузкой на Черном море. Этот маршрут не проходит через Ормузский пролив, поэтому во время ближневосточного конфликта европейские покупатели получили альтернативный источник сырья.

ОПЕК+ решила не рисковать

1 ноября семь стран ОПЕК+, включая Казахстан, Россию и Саудовскую Аравию, договорились сохранить декабрьские показатели добычи на уровне сентября.

Для Казахстана установлен ориентир 1,628 млн баррелей в сутки. Следующая встреча участников соглашения назначена на 29 ноября.

Причина осторожности понятна. Если война закончится, на мировой рынок могут вернуться значительные объемы ближневосточной нефти. Одновременное увеличение добычи странами ОПЕК+ способно создать избыток предложения и ускорить снижение цен.

Сколько Казахстан получает от дорогого барреля

Разница почти в 23 доллара между опубликованными ценами CPC Blend и Brent выглядит впечатляюще. Однако считать ее дополнительным доходом Казахстана неправильно. Как объясняет Управление энергетической информации США, стоимость отдельных сортов нефти рассчитывается относительно международных эталонов с учетом качества сырья, транспортных расходов и соотношения спроса и предложения.

Во-первых, котировка не обязательно совпадает с фактической ценой реализации. Экспортные контракты предусматривают собственные формулы расчета, скидки и надбавки.

Во-вторых, необходимо учитывать стоимость транспортировки, фрахта и страхования. Эти расходы влияют на конечную экономику поставок.

В-третьих, CPC Blend представляет собой смесь нефти, в которую входят не только казахстанские, но и российские объемы. Поэтому всю стоимость ее экспорта нельзя относить к доходам Казахстана.

Тем не менее такая высокая цена за нашу нефть очень важна для бюджета страны, поскольку от нее напрямую зависят поступления в Национальный фонд. Как ранее сообщал Zakon.kz, при подготовке бюджета на 2027 год правительство исходило из стоимости нефти 70 долларов за баррель и добычи 96 млн тонн. При таких условиях поступления от нефтяного сектора в Нацфонд прогнозируются на уровне 3,78 трлн тенге.