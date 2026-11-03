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Финансы

Курс доллара продолжил снижение на торгах 3 ноября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 15:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 3 ноября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 453,26 тенге (-0,22).

Курс российского рубля снизился до 5,56 тенге (-0,03).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,01 тенге (-0,28).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 452,3-454,3 тенге, евро – по 505,4-509,8 тенге, рубли – по 5,24-5,37.

Мировые цены на нефть растут на биржах 3 ноября.

Так, январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались по $105,23 за баррель, что на 0,44% выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,59%, до $97,03 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 453,64 тенге, евро – 508,17 тенге, рубля – 5,59 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 3 ноября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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