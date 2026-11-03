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Происшествия

Частный дом вспыхнул вблизи элитных ЖК на проспекте аль-Фараби

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 16:37 Фото: Zakon.kz
3 ноября 2026 года в Алматы возле жилого комплекса AFD Plaza произошел пожар на территории частного сектора, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы в социальных сетях размещают кадры с места событий.

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В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) уточнили: по предварительным данным, возгорание произошло в хозяйственной постройке с последующим распространением огня на частный жилой дом, расположенный на улице Каратаева.

"Для тушения пожара поданы пожарные стволы. Автоцистерны установлены на пожарные гидранты, что обеспечивает бесперебойную подачу воды".Пресс-служба ДЧС Алматы

Несколько дней назад мы рассказывали, что четырех человек спасли с помощью специальных колпаков при пожаре в Жезказгане.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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