Частный дом вспыхнул вблизи элитных ЖК на проспекте аль-Фараби

3 ноября 2026 года в Алматы возле жилого комплекса AFD Plaza произошел пожар на территории частного сектора, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы в социальных сетях размещают кадры с места событий.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) уточнили: по предварительным данным, возгорание произошло в хозяйственной постройке с последующим распространением огня на частный жилой дом, расположенный на улице Каратаева.

"Для тушения пожара поданы пожарные стволы. Автоцистерны установлены на пожарные гидранты, что обеспечивает бесперебойную подачу воды". Пресс-служба ДЧС Алматы

Несколько дней назад мы рассказывали, что четырех человек спасли с помощью специальных колпаков при пожаре в Жезказгане.