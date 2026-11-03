Частный дом вспыхнул вблизи элитных ЖК на проспекте аль-Фараби
Фото: Zakon.kz
3 ноября 2026 года в Алматы возле жилого комплекса AFD Plaza произошел пожар на территории частного сектора, сообщает Zakon.kz.
Очевидцы в социальных сетях размещают кадры с места событий.
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В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) уточнили: по предварительным данным, возгорание произошло в хозяйственной постройке с последующим распространением огня на частный жилой дом, расположенный на улице Каратаева.
"Для тушения пожара поданы пожарные стволы. Автоцистерны установлены на пожарные гидранты, что обеспечивает бесперебойную подачу воды".Пресс-служба ДЧС Алматы
Несколько дней назад мы рассказывали, что четырех человек спасли с помощью специальных колпаков при пожаре в Жезказгане.
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