Биткоин пережил "черный октябрь": сколько потеряли инвесторы и сможет ли курс восстановиться

Биткоин встретил 18-ю годовщину своего рождения резким падением курса. В последние дни октября рынок потрясло рекордное хищение на крупнейшей криптобирже Binance. Что может вернуть криптовалюту к росту, – в материале Zakon.kz.

День рождения – грустный праздник

Октябрь для биткоина всегда был благоприятным. На криптовалютном рынке этот месяц даже получил прозвище Uptober, образованное от английских слов up (вверх) и October (октябрь). Основания для оптимизма были: согласно исследованию швейцарской инвестиционной компании 21Shares, с 2010 года медианная доходность биткоина в этом месяце составляла 12,9%. Но в 2026 году традиция не сработала – биткоин завершил октябрь на отметке около 77 500 долларов, потеряв за месяц 7,3% стоимости.

Причем для тех, кто приобрел криптовалюту в начале месяца, ущерб оказался значительно серьезнее. Еще 2 октября биткоин торговался выше 87 тыс. долларов, а 30 октября его курс опускался до 76 200 долларов. Разница превысила 10 тыс. долларов, или 12%.

Потери этого месяца не ограничились биткоином. "Полетели вниз" и другие криптовалюты, например, Ethereum обесценился примерно на 16%, Solana – на 19%.

Напомним, что 31 октября 2008 года неизвестный автор или группа авторов под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовали документ Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, предложив систему электронных платежей без обязательного участия банков. Уже 5 октября 2009 года появился один из первых обменных курсов новой валюты: за один доллар предлагали 1309,03 биткоина. Отдельная монета тогда оценивалась приблизительно в 0,000764 доллара. При нынешнем курсе 76 626 долларов те же 1309 биткоинов стоили бы более 100 млн долларов.

Ограбление тысячелетия

29 октября хакеры атаковали Binance, крупнейшую в мире криптовалютную биржу. За несколько часов злоумышленникам удалось вывести цифровые активы общей стоимостью около 6,3 млрд долларов.

Это крупнейшее известное хищение в истории криптоиндустрии. Предыдущий громкий рекорд принадлежал атаке на биржу Bybit в феврале 2025 года, когда преступники похитили около 1,5 млрд долларов. В случае Binance сумма оказалась более чем в четыре раза выше.

По официальному сообщению Binance, под удар попали горячие кошельки – хранилища криптовалют, подключенные к интернету для проведения ежедневных операций.

Binance приостановила вывод средств, заблокировала скомпрометированные разрешения на проведение операций и привлекла специалистов по отслеживанию криптовалют. Около 3 млрд долларов похищенных активов удалось заморозить. Однако заблокировать монеты и вернуть их законным владельцам – не одно и то же.

Уже 30 октября компания сообщила, что зарезервировала более 6,34 млрд долларов для покрытия ущерба, в том числе за счет специального фонда защиты пользователей.

"Финансовые последствия хищения средств возьмет на себя Binance, а не наши пользователи". Binance

На тот момент биржа уже заместила около 80% утраченных активов соответствующими криптовалютами. К 3 ноября, согласно данным 21Shares, показатель приблизился к 95%.

Миллиарды ушли и уходят

Когда 1 ноября Binance возобновила вывод криптовалют, клиенты поспешили забрать свои активы. По расчетам аналитиков, всего за девять с половиной часов с биржи вывели криптовалюты на 4,65 млрд долларов. За это же время поступления составили лишь 1,01 млрд долларов. Чистый отток достиг 3,64 млрд долларов, или 2,1% от всех активов Binance, оценивавшихся в 171 млрд долларов.

Цифры впечатляют, однако объявлять происходящее паникой пока преждевременно. Вывод криптовалюты с биржи далеко не всегда означает ее продажу. Владелец может просто перевести монеты на личный кошелек, чтобы больше не доверять их хранение посреднику.

Гораздо серьезнее возможные последствия для всего криптовалютного рынка. Как отметил старший аналитик HashKey Group (гонконгская инвестиционная группа, специализирующаяся на цифровых активах) Тим Сан, проблемы крупнейшей торговой площадки способны затруднить перемещение капитала между биржами.

"Нас больше беспокоят возможные последствия для ликвидности. Binance является крупнейшей в мире платформой для торговли цифровыми активами, поэтому любые перебои с вводом и выводом средств могут ограничить возможности участников рынка перемещать капитал между биржами", – пояснил эксперт.

Биткоин подвели не только хакеры

У октябрьского падения есть важная особенность: оно началось задолго до ограбления Binance.

В начале месяца на международных рынках усилились опасения относительно состояния американской экономики. Инвесторов беспокоили высокие процентные ставки, ухудшение условий кредитования и возможный рост корпоративных дефолтов.

По оценке экспертов, ситуацию осложнило укрепление американского доллара. Одновременно увеличилась разница между доходностью рискованных долговых обязательств и более надежных облигаций. Это свидетельствовало о том, что кредиторы требовали дополнительную плату за риск.

Для биткоина сочетание этих обстоятельств оказалось неблагоприятным. Когда сравнительно надежные инструменты обеспечивают высокую доходность, инвесторы менее охотно вкладываются в активы с непредсказуемой стоимостью.

Именно здесь и произошел взлом Binance. Хакеры не создали октябрьский кризис, но нанесли удар в момент, когда покупатели уже отступали.

На пути к старой цене стоят прежние покупатели

В опубликованном 3 ноября прогнозе 21Shares обозначены ценовые уровни, от которых может зависеть дальнейшая судьба биткоина.

Ближайшая важная область находится между 77 тыс. и 78 тыс. долларов. Здесь сосредоточена средняя цена приобретения монет активными участниками рынка. Следующая зона поддержки расположена между 75 800 и 76 200 долларами. Если покупатели не удержат и ее, биткоин может приблизиться к 73 тыс. долларов. В этом районе проходит 200-дневная скользящая средняя – показатель, отражающий усредненную цену за последние 200 дней и используемый аналитиками для оценки направления рынка.

Более осторожный прогноз представил 2 ноября аналитик криптовалютного издания Coin Edition Паршва Туракхия. По его оценке, в ноябре биткоин рискует вновь опуститься до 76 463 долларов, а при пробое этой отметки – до 75 тыс. долларов.

Для восстановления криптовалюте необходимо преодолеть уровень 80 225 долларов. Следующими ориентирами станут 83 тыс. и 87 тыс. долларов. Однако аналитик считает, что в нынешних условиях повторное снижение к октябрьским минимумам вероятнее уверенного роста.

Одним словом, получился исторический парадокс: биткоин создавался как альтернатива финансовой системе, основанной на посредниках. Однако вокруг него выросла целая индустрия новых финансовых структур-прокладок, и теперь проблемы одной из них способны обрушить стоимость криптовалюты, которую она даже не контролирует.

Ранее мы рассказали о том, может ли простой казахстанец купить криптовалюту и платить ей как обычными деньгами.