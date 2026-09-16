Может ли простой казахстанец купить криптовалюту и платить ей как обычными деньгами

Еще недавно криптовалюта для большинства казахстанцев была либо способом заработать на росте курса, либо темой, связанной с зарубежными биржами. Теперь цифровыми активами можно даже оплачивать покупки в казахстанских магазинах. Как это работает, разбирался Zakon.kz.

Взял биткоин и пошел в супермаркет?

Так прямо понимать всю процедуру, конечно, нельзя. Хотя 15 сентября 2026 года вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов на заседании правительства заявил, что в Казахстане запущена возможность оплачивать товары и услуги цифровыми активами через QR-код.

По его словам, сервис, запущенный с крупным банком, доступен более чем в 5 000 торговых точек по Казахстану, а пользователи провели более 100 транзакций.

Однако механика покупки отличается от непосредственной оплаты криптовалютой напрямую.

Для начала надо иметь криптокошелек. В нем покупатель выбирает цифровой актив и сканирует QR-код. Затем система сама конвертирует необходимую сумму криптовалюты, и продавец получает ровно ту сумму в тенге, которая указана на ценнике.

То есть магазин не превращается в криптовалютную биржу. Для продавца это будет обычный платеж в тенге.

Как заиметь криптокошелек

Мы проверили – процедура занимает не больше 15 минут. Самый простой путь выглядит так.

1. Выбрать криптоплатформу, которая работает в регулируемом поле Казахстана. 30 апреля 2026 года Нацбанк сообщил, что теперь в стране регулируется деятельность провайдеров услуг цифровых активов, включая операторов торговых платформ и операторов обмена необеспеченных цифровых активов. МФЦА продолжает регулировать участников рынка в своей юрисдикции.

Поэтому при выборе приложения важно смотреть не только на название биржи, но и на то, какая именно юридическая структура оказывает услугу казахстанскому клиенту.

Объявления вроде "обмен BTC на тенге", "куплю USDT за наличные", "быстрый обмен через Telegram" сами по себе не означают, что перед пользователем находится легальный обменник. Особенно опасно передавать незнакомцам данные банковской карты, коды подтверждения, пароль или данные для доступа к криптокошельку.

2. Пройти идентификацию. После регистрации потребуется пройти KYC, то есть подтвердить личность. Для отдельных способов пополнения кошелька необходимо также подтвердить ИИН и данные удостоверения личности.

3. Пополнить счет в тенге. После верификации на счет биржи можно внести деньги и затем приобрести цифровой актив. Конкретный способ зависит от платформы. Например, есть пополнение счета в тенге через банковский сервис (пока одного банка, но вскоре к нему присоединятся еще три БВУ). При операции пользователь проходит банковскую аутентификацию и получает деньги на свой аккаунт.

Есть и P2P-механизм (сделка между двумя пользователями через биржевую площадку. – Прим. ред.). Но здесь особенно важно не путать официальный P2P-раздел регулируемой платформы с сомнительными объявлениями в Telegram, WhatsApp или на сторонних сайтах.

4. Купить криптовалюту. После пополнения счета пользователь выбирает цифровой актив и сумму покупки.

Важно! Если человек переводит деньги неизвестному продавцу вне регулируемой платформы, он уже выходит из той инфраструктуры, которую контролирует государство.

Получается, биткоин стал деньгами?

Нет, по закону РК необеспеченные цифровые активы, к которым относятся криптовалюты, существуют в регулируемой системе оборота, но это не означает, что они получили статус национального платежного средства. В 4 подпункте 1 пункта 1 статьи Закона РК "О цифровых активах" прямо сказано:

"Цифровой актив – имущество, созданное в электронно-цифровой форме с присвоением цифрового кода, [...] не являющееся расчетной денежной единицей и (или) законным платежным средством". Закон "О цифровых активах в Республике Казахстан"

Новая платежная схема устроена иначе: цифровой актив используется со стороны покупателя, а продавец получает тенге.

Какие риски остаются у покупателя

Регулирование не отменяет главный риск криптовалюты – ее цена может резко меняться.

Утром 16 сентября 2026 года курс биткоина находился в районе 75 850 долларов, или около 33 млн тенге.

Если человек купил биткоин на эту сумму, он не получает при желании обратно гарантированные 33 миллиона. Стоимость актива зависит от рынка и может как вырасти, так и снизиться. Например, месяц назад BTC стоил на 20% дешевле, а вот за год его цена просела на 34,2%.

Есть и другие риски: комиссии и спред, поддельные биржи, масса мошенников и, наконец, вопрос налогов.

Доходы от операций с цифровыми активами регулируются налоговым законодательством. Поэтому покупка криптовалюты сама по себе и получение дохода от ее продажи – не одно и то же с точки зрения налогового учета.

В последнем вопросе правила должны измениться. В июле 2026 года президент поручил до 1 апреля 2027 года внести законопроект, предусматривающий освобождение физических лиц от ИПН по доходам от операций с цифровыми активами, совершенных через казахстанских провайдеров, за период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

В конце отметим, что по данным, озвученным представителями регулирующего рынка, сегодня в регулируемой среде насчитывается около 215 тыс. пользователей из Казахстана, а объем операций составил около 10,6 млрд долларов.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане появятся новые платежные банки, которые будут работать без выдачи кредитов и открытия депозитов.