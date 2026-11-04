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Финансы

Казахстан займет 3,4 млрд юаней у Азиатского банка развития

Китайский юань, китайские юани, юань, юани, валюта Китая , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 11:02 Фото: freepik
Депутаты Курултая 4 ноября 2026 года приняли в двух чтениях закон о ратификации соглашения с Азиатским банком развития, предусматривающего предоставление Казахстану займа в размере 3,4 млрд юаней сроком на 15 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к законопроекту указано, что соглашение о займе между Казахстаном и Азиатском банком развития подписано 11 сентября 2026 года.

"Заем Азиатским банком развития предоставляется Казахстану в сумме 3 411 350 000 китайских юань со сроком погашения 15 лет, включая 3-летний льготный период. Ставка вознаграждения составляет: SHIBOR+переменный спред, комиссия за резервирование – 0,15%. Реализация Соглашения о займе позволит обеспечить своевременное финансирование приоритетных социально-экономических обязательств государства и укрепит устойчивость финансового сектора Казахстана", – говорится в документе.

Ранее депутаты Курултая одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий новые меры поддержки ветеринарных специалистов и усиление контроля за безопасностью продукции. На его реализацию потребуется около 27 млрд тенге ежегодно.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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