Казахстан планирует привлечь еще 500 млн долларов до конца года

Министр финансов Казахстана Мади Такиев сегодня, 4 ноября, на брифинге в Курултае сообщил о планах привлечь еще 500 млн долларов до конца 2026 года для покрытия бюджетных потребностей, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, не приведет ли привлечение значительных объемов займов у международных финансовых организаций для развития экономики Казахстана к увеличению долговой нагрузки и возникновению рисков для финансовой устойчивости страны.

Глава Минфина отметил, что в республиканском бюджете еще на 2026 год предусмотрен дефицит в размере 4,6 трлн тенге.

"Этот вопрос рассматривался еще в прошлом году. Эти 4,6 трлн тенге мы планируем покрыть за счет заимствований на внутреннем и внешнем рынках. На внешнем рынке планируем привлечь 1,6 трлн тенге и 3,5 млрд долларов. 1 млрд долларов мы хотим (привлечь. – Прим. ред.) весной у Всемирного банка и Азиатского банка развития. Еще 1,5 млрд долларов из Китая вывели панда-бонд. Ставка составила 1,82%. Кроме того, 500 млн долларов планируется привлечь от Азиатского банка развития. Соответствующий законопроект был рассмотрен. Это заем сроком на 15 лет, включая трехлетний льготный период. Процентная ставка составляет 1,69% годовых", – перечислил Мади Такиев.

Он подчеркнул, что до конца года Казахстану предстоит привлечь еще 500 млн долларов. Для этого будут рассмотрены другие источники финансирования. По мнению министра, привлечение этих средств позволит покрыть потребности государственного бюджета.

В связи с этим журналисты поинтересовались, на какие цели планируется направить привлеченные средства. В ответ Мади Такиев пояснил, что деньги будут использованы для финансирования бюджетных потребностей, в частности, в сферах дорожной инфраструктуры и здравоохранения.

Ранее стало известно, что Казахстан займет 3,4 млрд юаней у Азиатского банка развития.