Казахстан будет брать внешние займы для покрытия дефицита бюджета

Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы 17 сентября 2026 года на брифинге в Курултае рассказал о планах по привлечению внешних займов для покрытия дефицита бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, планирует ли Министерство финансов привлекать внешние займы для покрытия дефицита бюджета.

"Конечно, внешние заимствования предусмотрены, поскольку дефицит бюджета необходимо закрывать. При этом приоритет будет отдаваться внутренним заимствованиям. Сейчас их доля составляет 77%, внешних – 23%. Для покрытия дефицита будут использоваться как внутренние, так и внешние заимствования. Они обязательно будут присутствовать. Но цель в другом", – ответил Абзал Бейсенбекулы.

Однако он отметил, что при привлечении внешних займов Минфин будет учитывать их стоимость, сроки и графики погашения, а также другие условия заимствования.

"В этом направлении Министерство финансов ведет большую работу. Сейчас мы стремимся получить максимально выгодные условия для привлечения внешних заимствований. Конкретные цифры назвать не могу, потому что эта работа ведется постоянно. Это длительные переговоры, в ходе которых обсуждаются все условия, в том числе сроки, ставки и так далее. Есть определенный объем дефицита, который необходимо покрыть. Соответственно, исходя из этого объема, ведется работа над тем, каким образом мы будем закрывать дефицит", – озвучил он.

Ранее стало известно, что расходы бюджета Казахстана превысят 30 трлн тенге в 2027 году.