Как Казахстан стал главным валютным хабом Центральной Азии – финансисты

За пять лет валютный рынок Казахстана изменился до неузнаваемости. Обороты по отдельным валютам выросли в десятки раз, а 2026 год принес новые рекорды. Почему международные финансовые потоки все чаще проходят через Алматы и какую выгоду может получить страна, в материале Zakon.kz.

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Торги иностранными валютами в Казахстане набирают обороты. Финансист Расул Рысмамбетов, изучив статистику Казахстанской фондовой биржи (KASE), обратил внимание на масштабы изменений, которые произошли всего за пять лет.

В 2021 году оборот торгов в паре рубль/тенге составлял 46,7 млрд рублей. По итогам 2025 года он достиг 1 683,7 млрд рублей. Рост – в 36 раз.

Оборот по юаню за то же время увеличился с 1,9 млрд до 17,8 млрд юаней, или в 9,4 раза.

Долларовые торги выросли с 35,5 млрд долларов в 2021 году до 69,1 млрд в 2025-м. А за девять месяцев 2026 года достигли уже 81,6 млрд долларов, превысив результат всего предыдущего года на 18%.

Слова эксперта подтверждают данные KASE: за январь-сентябрь 2026 года совокупный оборот валютного рынка составил 51,2 трлн тенге, увеличившись на 50% относительно аналогичного периода 2025 года. Торги долларом выросли на 73,2%.

Однако эти суммы не означают, что в Казахстан поступают только новые деньги. Биржевой оборот учитывает стоимость заключенных сделок, в которых одни и те же средства могут участвовать неоднократно.

Перекресток финансовых дорог

Расул Рысмамбетов связывает происходящее прежде всего с изменением международных финансовых маршрутов после 2022 года. Санкции против России, перестройка банковских каналов и расширение расчетов в национальных валютах создали дополнительный спрос на валютные операции в Казахстане.

Особенно показателен рубль. Его биржевой оборот увеличивался значительно быстрее, чем товарооборот Казахстана и России. Это позволяет предположить, что часть сделок обслуживает не только двустороннюю торговлю, но и более сложные финансовые операции.

"Российские торговые цепочки в данном случае – это немалая доля западных компаний, которые не хотят отпускать лояльных российских клиентов, но не могут это делать напрямую по паре "RUR-USD", Расул Рысмамбетов

При этом финансист подчеркивает ограниченность доступной информации: статистика биржи не раскрывает конечных покупателей и продавцов валюты. Поэтому участие иностранных клиентов и конкретные маршруты денежных потоков пока остаются гипотезами.

Экономист Тулеген Аскаров видит две основные причины роста: благоприятное географическое положение Казахстана, оказавшегося на пересечении новых торговых и финансовых маршрутов, и целенаправленную государственную политику.

"Раньше мы говорили о Казахстане как о транзитной территории для товаров. Теперь появляется возможность стать транзитной территорией для денег. Причем речь не только о России и Китае. Интерес к нашему финансовому рынку проявляют и Объединенные Арабские Эмираты. Это уже значительно более широкая география". Тулеген Аскаров

Большие деньги любят гарантии

Одним из наиболее важных достижений KASE Аскаров считает развитие клиринговой инфраструктуры.

В 2023 году Клиринговый центр KASE начал выполнять функции центрального контрагента на фондовом рынке, а с июня 2024 года – также на валютном рынке и рынке производных финансовых инструментов.

Смысл этой системы заключается в том, что центральный контрагент становится стороной по сделкам участников торгов и обеспечивает исполнение обязательств в рамках установленных механизмов управления рисками.

Для банков и других профессиональных участников это означает более надежную организацию расчетов.

"Когда иностранная финансовая организация приходит на биржу, для нее важны не только объемы торгов. Она должна быть уверена, что заключенная сделка будет исполнена. Поэтому создание собственного клирингового центра – принципиальное достижение". Тулеген Аскаров

Алматы и Астана разделили финансовые роли

У Казахстана фактически сформировались две крупные площадки финансового рынка.

Алматы остается центром банковской деятельности и биржевой торговли. KASE обеспечивает операции с иностранными валютами, ценными бумагами и инструментами денежного рынка.

"Посмотрите на Лондон или Нью-Йорк. Их биржи развивались как самостоятельные финансовые институты, но за успехом этих центров стояли благоприятные условия для бизнеса. Государству не нужно руководить каждой операцией. Гораздо важнее, чтобы участники рынка доверяли правилам и могли свободно развиваться. Казахстан движется в этом направлении". Тулеген Аскаров

В Астане действует Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) с особой правовой и регуляторной системой. Его биржа AIX ориентирована на привлечение капитала, размещение ценных бумаг и работу с международными инвесторами.

Направления деятельности двух бирж частично пересекаются, однако их институциональные особенности позволяют развивать разные сегменты финансовых услуг.

"Большой обменник" или настоящий финансовый хаб?

Здесь оценки двух финансистов несколько расходятся. Аскаров считает, что Казахстан уже превращается в значимый международный валютный центр, используя свое географическое положение и развитую финансовую инфраструктуру.

Рысмамбетов предлагает различать региональный обменный узел и полноценный расчетно-финансовый хаб.

В первом случае банки и другие участники рынка преимущественно покупают и продают валюту для клиентов. Во втором к конвертации добавляются трансграничные расчеты, торговое финансирование, управление ликвидностью и валютными рисками.

По мнению Рысмамбетова, Казахстан способен расширить финансовое обслуживание Центральной Азии, Китая, Кавказа и других соседних рынков. Особенно перспективным он считает сочетание финансовых услуг с развитием международных торговых и логистических маршрутов.

"Наверное, надо еще подумать, как этот растущий оборот аккуратно превратить в финансовый бизнес, то есть прирастать торговлей, стать региональным торговым хабом со странами, куда у нас есть доступ – вся Центральная Азия, КНР, Монголия, Иран, Россия, Кавказ". Расул Рысмамбетов

Как видим, позиции финансистов во многом совпадают: Казахстан уже стал крупным центром валютной торговли, а его финансовые услуги востребованы за пределами страны. Теперь вопрос в том, насколько широко страна сможет использовать эти преимущества и расширить свое присутствие на международном финансовом рынке.

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