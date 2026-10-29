Тенге укрепился сильнее валют нефтяных держав: почему Казахстан обогнал Канаду, Австралию, Норвегию и Бразилию

Норвежская крона, бразильский реал, канадский и австралийский доллары – валюты стран с мощными сырьевыми экономиками. Казалось бы, высокие цены на нефть и другие ресурсы должны поддерживать их курсы. Однако в 2026 году тенге оставил большинство этих валют далеко позади, сообщает Zakon.kz.

Сырье одно, а результаты разные

Мы проанализировали среднемесячные курсы иностранных валют, публикуемые Нацбанком Казахстана, за период с марта по сентябрь 2026 года. Для сопоставимости все изменения рассчитаны относительно доллара США.

Результаты оказались следующими:

Казахстанский тенге укрепился к доллару на 8,80%.

Мексиканский песо – на 2,90%.

Норвежская крона – на 2,86%.

Южноафриканский ранд – на 2,52%.

Бразильский реал – на 1,43%.1.

Австралийский доллар – на 1,27%.

Канадский доллар за тот же период ослаб к доллару на 1,79%.

Российский рубль опустился на 5,83%.

Получается, что тенге подорожал к американской валюте втрое сильнее норвежской кроны и в шесть раз сильнее бразильского реала. При этом Норвегия и Бразилия, как и Казахстан, получили мощную выгоду от повышения мировых цен на нефть.

Нефти добыли меньше, а долларов получили больше

Первое объяснение происходящему обнаруживается во внешнеторговой статистике Казахстана.

Согласно информации Нацбанка, в первом полугодии 2026 года товарный экспорт увеличился на 27,1%, достигнув 48,5 млрд долларов. Импорт вырос значительно скромнее – на 6,2%, до 32,3 млрд долларов.

В результате положительное сальдо торговли товарами увеличилось с 7,7 млрд до 16,2 млрд долларов. Как отмечают специалисты Finprom, дополнительный торговый выигрыш составил 8,5 млрд долларов.

Еще показательнее изменение текущего счета платежного баланса. Год назад Казахстан имел дефицит в 3,6 млрд долларов, а теперь получил профицит в 2,4 млрд. Улучшение составило сразу 6 млрд долларов.

Причем экспортная выручка росла не только благодаря нефти. Нацбанк отмечает повышение мировых цен на уран, металлы, руды и зерно. Увеличение экспортных поступлений наблюдалось более чем по 80% товарных позиций.

Здесь возникает любопытное противоречие. По оценке Всемирного банка, нефтедобыча в Казахстане за первое полугодие сократилась на 8% из-за ремонтных остановок и нарушений экспортных маршрутов. Следовательно, Казахстан стал получать больше экспортной выручки не благодаря наращиванию добычи, а прежде всего вследствие повышения стоимости продаваемого сырья.

Однако улучшение внешней торговли не означает, что все заработанные доллары остаются в стране. По оценке экспертов, в первом полугодии выплаты дивидендов и распределенной прибыли иностранным прямым инвесторам достигли 10,4 млрд долларов.

Отрицательное сальдо первичных доходов составило 13,2 млрд долларов, поэтому торговый профицит в 16,2 млрд долларов превратился в значительно меньший профицит текущего счета.

Почему нефтяные миллиарды не спасают другие страны?

Причина кроется в принципиально разных механизмах использования нефтяных доходов.

Например, Норвегия располагает одним из крупнейших государственных инвестиционных фондов мира. Доходы от нефтегазовой деятельности поступают в Государственный пенсионный фонд, активы которого инвестируются за пределами страны.

Согласно разъяснениям Norges Bank, нефтяные доходы могут поступать государству как в норвежских кронах, так и в иностранной валюте. Центральный банк проводит конверсионные операции в зависимости от потребностей бюджета и объемов накоплений фонда.

Если поступления в кронах превышают потребности бюджета, излишек может конвертироваться в иностранную валюту для инвестирования за рубежом.

В Казахстане же действуют дополнительные механизмы поддержки тенге. Экспортеры продают часть валютной выручки для покрытия внутренних расходов. Нацбанк реализует доллары из Нацфонда для бюджетных трансфертов, а также продает иностранную валюту в рамках зеркалирования покупок золота. Эти операции увеличивают предложение долларов на внутреннем рынке, хотя одновременно регулятор проводит и валютные покупки.

В результате высокая стоимость сырья может создавать в Казахстане более сильное давление в сторону укрепления тенге, чем в Норвегии, где значительная часть нефтяных доходов инвестируется за рубежом.

В случае Бразилии, Канады и Австралии картина иная. Курсы их валют зависят не только от сырьевой выручки, но и от движения капитала, процентной политики и спроса крупнейших торговых партнеров.

Однако одних различий в использовании нефтяных доходов недостаточно, чтобы объяснить мощный отрыв тенге от других валют.

Почему иностранцам стало выгодно покупать тенге

На протяжении большей части 2026 года Казахстан сохранял исключительно высокие процентные ставки. Еще весной базовая ставка Нацбанка составляла 18%. В сентябре она находилась на уровне 16,25%, тогда как годовая инфляция замедлилась до 9,3%.

Разница между этими показателями составляла почти семь процентных пунктов. Это делало тенговые финансовые инструменты привлекательными для иностранных инвесторов.

Речь прежде всего о государственных облигациях, и подобная стратегия называется carry trade. Иностранный инвестор обменивает доллары на тенге и приобретает облигации с высокой доходностью. Если за время владения бумагами тенге дополнительно укрепляется, инвестор получает еще и валютную прибыль.

В Казахстане спрос на такие операции заметно увеличился. К концу сентября вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги достигли примерно 2,7 трлн тенге. С начала года их объем вырос на 37,8%.

Эту тенденцию отдельно исследовали аналитики международного банка ING. В сентябрьском обзоре они обратили внимание, что тенге укреплялся даже при сокращении государственных продаж валюты. А в октябре связали дальнейший рост национальной валюты прежде всего с движением частного капитала.

"В сентябре тенге укрепился к доллару на 5%, главным образом благодаря притоку частного капитала, особенно сохраняющемуся спросу нерезидентов на тенговые государственные облигации", – говорится в исследовании ING.

Значение этого вывода трудно переоценить. Казахстан привлекал иностранную валюту не только продажей нефти и металлов, но и высокой доходностью внутренних финансовых инструментов.

Отметим, что 23 октября Нацбанк снизил базовую ставку до 15,75%. К 28 октября официальный курс доллара поднялся до 455,63 тенге, частично отыграв сентябрьское падение.