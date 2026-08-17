Узбекистан стал главным торговым партнером Казахстана в Центральной Азии

Внешняя торговля Казахстана находится в стадии трансформации: меняется география экспорта, растет значение соседних рынков, а структура торговли с отдельными странами заметно отличается от отношений с традиционными партнерами. Что изменилось в первом полугодии 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2026 году внешнеторговый оборот Казахстана составил 71,79 млрд долларов, увеличившись на 7,2% в номинальном выражении. Экспорт вырос на 8,6%, до 40,33 млрд долларов, импорт – на 5,4%, до 31,46 млрд долларов. Положительное сальдо внешней торговли составило около 8,87 млрд долларов. Экспорт рос быстрее импорта, что и сформировало этот профицит.

Центральная Азия набирает вес

В торговле Казахстана со странами региона наиболее заметный объем приходится на Узбекистан. Товарооборот с ним составил 2,81 млрд долларов. Для сравнения: с Кыргызстаном – 1,28 млрд долларов, с Таджикистаном – 738,3 млн долларов, с Туркменистаном – 273,8 млн долларов.

Узбекистан вошел в топ торговых партнеров РК и сегодня занимает шестое место почти наравне с Францией. Выше него находятся Китай, Россия, Италия и Турция.

При этом значение Узбекистана определяется не только размером оборота: Казахстан продает в три раза больше, чем покупает в соседней стране. Экспорт Казахстана в Узбекистан в первом полугодии составил 2,14 млрд долларов, импорт – 675 млн долларов.

Таким образом, казахстанские поставки в Узбекистан примерно в 3,2 раза превышают закупки из этой страны. Положительное сальдо составляет около 1,46 млрд долларов.

Для сравнения: торговля Казахстана с Россией складывается практически зеркально: экспорт в Россию составил 3,49 млрд долларов, тогда как импорт – 9,74 млрд долларов.

С Китаем картина такая: Казахстан экспортировал туда товаров на 7,51 млрд долларов, а импортировал на 9,14 млрд долларов.

Соседи покупают у Казахстана больше, чем продают ему

Положительный торговый баланс сохраняется и с другими странами Центральной Азии.

В Кыргызстан наша страна экспортировала товаров на 906,1 млн долларов, а импортировала на 369,1 млн долларов. Профицит составил около 537 млн долларов.

В Таджикистан экспорт достиг 676 млн долларов, импорт – 62,2 млн долларов. Положительное сальдо составило около 614 млн долларов.

С Туркменистаном разница значительно меньше: экспорт – 162,9 млн долларов, импорт – 110,9 млн долларов.

В совокупности торговля Казахстана с Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном дала около 5,1 млрд долларов оборота и примерно 2,66 млрд долларов положительного сальдо.

Фото: Zakon.kz

Торговля в ЕАЭС растет за счет импорта

В январе – июне 2026 года товарооборот Казахстана со странами союза составил 15,17 млрд долларов, увеличившись на 8,7%. Но внутри этого оборота сохраняется перекос: Казахстан экспортировал в страны ЕАЭС товаров на 4,56 млрд долларов, а импортировал на 10,61 млрд долларов. При этом экспорт за год сократился на 3,5%, тогда как импорт вырос на 15%.

Россия традиционно формирует 87,2% всей торговли Казахстана со странами ЕАЭС. На нее приходится 13,22 млрд долларов оборота.

Россия и Центральная Азия: две разные модели

Следующее сравнение очень показательное. С Россией Казахстан имеет крупнейший среди отдельных стран торговый дефицит. Экспорт в РФ составил 3,49 млрд долларов, импорт – 9,74 млрд долларов. Разница в пользу российских поставок – около 6,25 млрд долларов.

Узбекистан показывает противоположную картину: 2,14 млрд долларов экспорта против 675 млн долларов импорта.

Российское направление остается главным каналом поступления товаров в Казахстан, тогда как рынки Центральной Азии выступают прежде всего направлениями для казахстанского экспорта.

При этом противопоставлять эти направления не стоит: размеры торговли с Россией и Узбекистаном несопоставимы: товарооборот Казахстана с Россией почти в пять раз больше.

Нефть еще определяет экспорт, но ее доля снизилась

Изменения происходят не только в географии торговли. В январе – июне 2025 года нефть и сырые нефтепродукты обеспечивали 52,9% экспорта Казахстана. В первом полугодии 2026 года их доля снизилась до 46,5%.

Внутри экспортной структуры так же есть изменения. Доля рафинированной меди выросла с 4,9% до 7,1%, медных руд и концентратов – с 3,9% до 5,1%. Доля радиоактивных элементов и изотопов увеличилась с 3,5% до 3,7%, а ферросплавов снизилась с 2,9% до 2,7%.

Европа, Турция, Китай...

Внешняя торговля Казахстана с Европой остается ориентированной на экспорт. На Евросоюз приходится 31,8% всего товарооборота страны, но 43,5% экспорта и только 16,8% импорта.

Крупнейшим европейским покупателем казахстанской продукции остается Италия – на нее приходится 17,3% всего экспорта Казахстана. В деньгах это 6,98 млрд долларов экспорта при импорте из Италии на 680 млн долларов.

Гораздо интереснее изменение роли Турции. Ее доля в казахстанском экспорте выросла с 4,5% в первом полугодии 2025 года до 8% в январе-июне 2026 года.

А вот Китай остается одновременно и покупателем, и поставщиком: на страну приходится 18,6% экспорта, одновременно КНР обеспечивает 29,1% импорта Казахстана. В абсолютных цифрах Казахстан экспортировал в Китай 7,51 млрд долларов, а импортировал 9,14 млрд долларов. Дефицит составил около 1,63 млрд долларов.

Таким образом, китайское направление одновременно дает Казахстану один из крупнейших рынков сбыта и является одним из основных источников импортных поставок.

От Токелау до Фиджи

Казахстанская внешняя торговля охватывает не только крупнейшие мировые экономики.

В статистике БНС за первое полугодие есть поставки и из целого ряда других стран. Например, товарооборот с Кокосовыми островами составил 12,3 тыс. долларов, с Фиджи – 2,7 тыс. долларов, с Токелау – 300 долларов. В таблице также фигурируют Вануату, Острова Кука, Микронезия, Андорра, Монако, Сан-Марино и Остров Мэн.

На общем фоне внешней торговли в 71,8 млрд долларов эти суммы практически незаметны. Но сама география показывает, насколько широк перечень стран, с которыми Казахстан формально имеет товарные операции.

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