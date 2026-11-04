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Финансы

Госдолг Казахстана достиг 38,8 трлн тенге – Минфин объяснил, есть ли повод для беспокойства

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 13:10 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр финансов Казахстана Мади Такиев 4 ноября 2026 года на брифинге в Курултае рассказал, насколько государственный долг страны близок к установленному пределу и свидетельствуют ли растущие заимствования об экономическом кризисе, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ напомнили, что ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин в ответе на депутатский запрос сообщил, что расходы республиканского бюджета на обслуживание правительственного долга до 2029 года превысят 10 трлн тенге. В связи с этим журналисты поинтересовались, какие меры Министерство финансов планирует принять для снижения долговой нагрузки на бюджет.

"В целом, если брать по долговой нагрузке, то у нас госдолг составляет 38,8 трлн тенге – это 20,2% к ВВП. В целом, у нас есть предел, лимит установленный. Он составляет 32%. Мы делали стресс-тест до 2030 года, и мы не превысим 25% к ВВП. Поэтому находимся в пределах своих утвержденных параметров. Что касается сокращения – да, над этим вопросом мы тоже работаем. Чтобы сократить дефицит бюджета, то надо увеличить собственные доходы. Собственные доходы у нас выполняются. По итогам 9 месяцев мы идем в плюс 130% к прошлому году по доходной части. Но этого недостаточно. До конца года, думаю, мы весь план свой выполним", – ответил Такиев.

Что касается дефицита бюджета, Такиев сообщил о планах сократить его к 2029 году с нынешних 2,5% до 0,4% ВВП. По его словам, снижение дефицита позволит уменьшить объем государственных заимствований.

На вопрос журналистов о том, свидетельствует ли покрытие дефицита бюджета за счет займов международных финансовых организаций об экономическом кризисе, Такиев ответил отрицательно, подчеркнув, что подобная практика широко распространена в мире.

Ранее Такиев объяснил, придется ли казахстанцам платить больше налогов ради погашения внешних займов и за счет каких средств государство намерено возвращать долги.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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