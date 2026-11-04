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Общество

Повысят ли налоги в Казахстане для погашения внешних займов – ответ Минфина

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 13:00 Фото: pexels
Министр финансов Казахстана Мади Такиев 4 ноября 2026 года на брифинге в Курултае объяснил, придется ли казахстанцам платить больше налогов ради погашения внешних займов и за счет каких средств государство намерено возвращать долги, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, планируется ли повышение налогов или сокращение бюджетных расходов для погашения привлеченных займов.

"У нас не будет такой необходимости в целом. Наш республиканский бюджет будет полностью покрывать заем, который мы сейчас получаем. Это запланированный бюджет. В этом году, в 2026-м, у нас 4,6 трлн тенге недостатка имеется. И из-за этого недостатка мы берем этот заем", – ответил Мади Такиев.

Представители СМИ также поинтересовались, когда казахстанцы смогут увидеть результаты использования заемных средств, учитывая, что страна привлекает кредиты международных финансовых организаций уже не первый год.

В ответ министр финансов отметил, что Казахстан сотрудничает с Азиатским банком развития с 1994 года, а доля страны в капитале банка составляет около 0,8%. По словам Мади Такиева, привлекаемые средства направляются на покрытие дефицита бюджета и финансирование социально значимых направлений, в том числе развитие инфраструктуры и здравоохранения.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 13:00
Казахстан планирует привлечь еще 500 млн долларов до конца года

В связи с этим журналисты уточнили, планирует ли Казахстан привлекать займы у других международных финансовых организаций.

"Да, в целом в текущем году мы получили займы от трех финансовых организаций. Это Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), сегодня – от Азиатского банка развития (АБР), а до этого – от Всемирного банка. 1,5 млрд долларов мы получили. Также через панда-бонды в Китае привлекли 1,5 млрд долларов. Все эти средства получим до конца года. На следующий год мы планируем, если рынок будет стабильным, привлекать средства в евро. Далее посмотрим, какова будет ситуация. На следующий год у нас дефицит бюджета составит около 4,5 трлн тенге. Около 1,5 трлн тенге мы планируем привлечь от международных финансовых организаций", – заявил Мади Такиев.

Ранее стало известно, что Казахстан займет 3,4 млрд юаней у Азиатского банка развития.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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