Более 3 трлн тенге предусмотрели в бюджете на силовые структуры Казахстана

Министр финансов Мади Такиев 14 октября 2026 года на брифинге в Курултае рассказал о заложенных в республиканском бюджете на 2027-2029 годы средствах на нужды силовых и правоохранительных органов, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно проекту бюджета, одобренному в первом чтении, общая сумма составляет 3,3 трлн тенге.

"3,3 триллиона тенге – это включает все силовые правоохранительные органы. Это включается туда не только Министерство обороны, но и Министерство внутренних дел, Национальная гвардия, спецгосорганы", – сказал Такиев.

Он также рассказал, на что именно будет направлена основная часть средств.

"Учитывая количество, все это в основном заработная плата. То есть, там нет разбалансировки. Кроме того, есть государственный оборонный заказ, он тоже в эту сумму заходит, поэтому сумма такая", – отметил министр.

Ранее мы писали, что в Курултае в первом чтении одобрили проект республиканского бюджета на 2027-2029 годы.