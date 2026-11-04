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Финансы

Курс доллара еще снизился на торгах 4 ноября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 15:43 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 ноября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 452,91 тенге (-0,24).

Торгов по российскому рублю не проводилось в связи с праздничным днем в РФ.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,82 тенге (-0,18).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 452,4-454,2 тенге, евро – по 505,8-510 тенге, рубли – по 5,27-5,38.

Мировые цены на нефть растут на биржах 4 ноября.

Так, фьючерсы на Brent подорожали на 0,8%, до $104,42 за баррель.

Американская WTI выросла на 0,5%, до $96,59, отыграв предыдущее снижение.

Утром Национальный банк установил курс доллара 453,26 тенге, евро – 506,7 тенге, рубля – 5,58 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 ноября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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