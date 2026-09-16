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Финансы

Пять привычек, которые точно испортят кредитную историю в Казахстане

Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 13:23 Фото: freepik
Многие уверены, что для гарантированного получения нового кредита достаточно одного правила: никогда не задерживать платежи по старым долгам. Но банк считает по-другому и оценивает заемщика иначе. Какие мелкие привычки могут сыграть против человека, выяснял Zakon.kz.

Просрочка – лишь часть проблемы

Кредитная история в Казахстане – это персональное досье заемщика, которое в первую очередь содержит полную информацию обо всех его кредитах и микрозаймах, и только потом – об их погашении и наличии просрочек, говорится в документах Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Именно эти данные банки используют при оценке потенциального заемщика. Однако люди склонны сами совершать поступки, которые исподволь ухудшают кредитную репутацию. Самое плохое, что эти поступки складываются в систему привычек и сильно портят жизнь заемщику, считает экономист Тулеген Аскаров.

Привычка №1. Отправлять заявки во все банки без разбора

Получив отказ в одном банке, человек иногда начинает рассылать заявки десятками: один банк, второй, третий, МФО, еще один банк. Но, согласно постановлению АРРФР от 24 августа 2024 года, каждое обращение за кредитом фиксируется в кредитной истории. В сведениях указываются ИИН физического лица, сумма и цель банковского займа/микрокредита, предупреждает эксперт.

"Вместо того, чтобы подавать во многие банки без разбору, надо идти в тот банк, который тебя знает. Где ты получаешь зарплату, где у тебя есть депозит, платежи и покупки. Тогда вероятность одобрения у тебя будет неизмеримо больше".Тулеген Аскаров

Привычка №2. Набирать несколько кредитов одновременно

Кредит сам по себе не портит кредитную историю. Проблема начинается, когда обязательств становится слишком много.

Банки всегда рассчитывают долговую нагрузку клиента. В нее попадают платежи по действующим займам, рассрочкам и другим кредитным обязательствам. Чем больше ежемесячная нагрузка по отношению к доходу, тем сложнее получить новый заем, поясняет экономист.

"Даже если человек пока исправно платит по всем кредитам, несколько одновременно действующих обязательств могут стать причиной отказа в следующем".Тулеген Аскаров

Привычка №3. Держать ненужные кредитные карты

Карта лежит без дела, долга по ней нет и кажется, что закрывать ее незачем. Но открытый кредитный лимит тоже может учитываться при оценке финансовой нагрузки.

"Банки учитывают не только фактическую задолженность, но и доступные кредитные лимиты. Несколько открытых карт, которыми человек давно не пользуется, могут увеличить расчетную долговую нагрузку и снизить вероятность одобрения. Если карта не нужна, ее лучше официально закрыть".Тулеген Аскаров

Действительно, чтобы вычислить коэффициент долговой нагрузки (КДН), общую сумму ежемесячных выплат по кредитам скоринговая система банка делит на среднемесячный доход заемщика.

В расчет входят все обязательные платежи: ипотека, автокредит, потребительские займы, микрокредиты, даже лимиты по кредитным картам – независимо от того, используются они или нет. Доход при этом учитывается за последние 6 месяцев и включает официальные и документально подтвержденные поступления (зарплата, пенсия, доходы ИП и т.д.).

Привычка №4. Вообще не иметь финансовой истории

Такое поведение, по мнению Аскаров, самое опасное. Бывает так, что человек, хотя и вел предпринимательскую деятельность, но никогда ее не обозначал – не делал обязательные отчисления, укрывался от платежей в бюджет и вдруг решился взять кредит.

"Но банку просто не из чего будет оценивать его платежную дисциплину. Скоринговая система просто не сможет определить его официальный доход, стабильность поступлений, пенсионные или другие обязательные отчисления".Тулеген Аскаров

Привычка №5. Всегда проверять свою кредитную историю

Человек может годами исправно платить по кредитам и даже не подозревать, что в его кредитной истории есть ошибка. Например, давно погашенный заем может числиться там некорректно, а платеж – попасть в историю с задержкой. Может и вообще оказаться обязательство, к которому человек не имеет отношения.

Поэтому кредитную историю полезно периодически проверять самостоятельно. Если обнаружена ошибка, ее можно оспорить.

"В Казахстане работают два кредитных бюро, где человек может проверить свою кредитную историю совершенно бесплатно раз в год".Тулеген Аскаров

Что делать, если история уже испорчена

Самая распространенная причина проблем с кредитной историей – просрочки. Они сохраняются в кредитном досье и учитываются при рассмотрении новых заявок.

Но даже плохую кредитную историю можно постепенно улучшить. Государственное кредитное бюро рекомендует закрывать текущие и новые кредиты без просрочек. При этом исправление истории не означает, что сведения о старых нарушениях исчезнут.

"Кредитное бюро может присвоить кредиту (банковскому займу или микрозайму), по которому была допущена просроченная задолженность свыше 90 дней, статус "Реабилитирован". Однако нужно учесть, что присвоение статуса "Реабилитирован" не гарантирует выдачу нового займа, так как информация о просрочках остается в кредитной истории и кредиторы принимают решение о выдаче займа, основываясь на многие факторы".Gov.kz

Получается, что хорошая кредитная история – это, прежде всего, понятное и прозрачное финансовое поведение: умеренное количество обязательств, стабильные доходы, аккуратное отношение к кредитным лимитам и контроль за собственной кредитной историей, подводит итог экономист.

Ранее мы рассказали о том, как могут измениться правила покупки товаров и услуг в Казахстане.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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