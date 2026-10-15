На что казахстанцы берут кредиты: от ремонта до курорта

Свадьба в кредит, отпуск в рассрочку, ремонт на заемные деньги – за привычными покупками стоят миллионы кредитных договоров и растущие долги. Какие расходы казахстанцы готовы оплачивать чужими деньгами и во сколько им это обходится, в материале Zakon.kz.

Кредиты растут медленно, а долги быстро

Согласно годовому отчету Национального банка за 2025 год, общий объем банковского кредитования в стране увеличился на 19,1%, до 40,2 трлн тенге. Кредиты в экономике в расширенном определении, включающем также МФО и ряд других кредиторов, достигли 50,6 трлн тенге.

Однако в потребительском сегменте темпы роста существенно снизились. Если в 2024 году кредитный портфель увеличился на 33,5%, то в 2025-м – на 21%. Беззалоговое потребительское кредитование замедлилось еще заметнее – с 29,2% до 14,6%.

При этом задолженность по беззалоговым потребительским кредитам достигла 11,6 трлн тенге.

Нацбанк обращает внимание на обстоятельство, которое не столь заметно по общим темпам кредитования.

Средний долг по потребительским займам на одного заемщика за год увеличился на 18,3%, а число заемщиков с задолженностью свыше миллиона тенге выросло на 13%.

Покупки в долг стали привычным делом

По результатам сентябрьского опроса Нацбанка за 2026 год, потребительские кредиты на приобретение товаров имеют 29,6% респондентов. Еще 22,8% пользуются рассрочкой. Это два наиболее распространенных вида кредитования среди опрошенных.

На третьем месте оказались кредиты на неотложные нужды – 14,9%. К этой категории относятся, в частности, расходы на свадьбы, путешествия, курорты и лечение. Займы микрокредитных организаций указали 12,4% опрошенных, ипотеку – 11%, автокредиты – 8,9%, другие виды кредитов – 7,6%. 31% респондентов сообщили, что не имеют кредитов. При этом средняя ставка по кредитам для физлиц превысила 20% годовых.

Каждый шестой тенге – на машину

Автомобили за последние три года стали занимать гораздо больше места в кредитной задолженности казахстанцев. На эту тенденцию обратил внимание экономист Руслан Султанов.

Экономист приводит интересные цифры. В I квартале 2023 года автокредиты составляли 8% портфеля кредитов физических лиц, а к концу 2025 года их доля достигла 16%. Иначе говоря, если раньше на приобретение автомобилей приходилось 8 тенге из каждых 100 тенге задолженности населения, то спустя три года – 16 тенге.

"Машина стала одним из главных поводов для займа – и одним из главных драйверов кредитного рынка". Руслан Султанов

Однако в 2026 году ситуация резко изменилась. Согласно обзору Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), за первое полугодие количество заявок на автокредиты сократилось на 9%, число одобренных заявок – на 13%, а объем выдачи новых займов упал на 24%, до 886,6 млрд тенге.

Одна из причин – удорожание денег. Средневзвешенная ставка по автозаймам за год выросла с 18,8% до 24,4%. Одновременно отношение расчетного ежемесячного платежа к средней зарплате увеличилось с 24,7% до 30,6%. При этом свыше 90% автокредитной задолженности сосредоточено в диапазоне от 5 млн до 20 млн тенге.

Каждый третий заемщик платит больше 100 тысяч

Еще одна сторона кредитования – расходы на обслуживание долгов. Опрос Нацбанка показывает, что для значительной части заемщиков ежемесячные платежи составляют весьма ощутимые суммы.

Так, 33,5% респондентов с действующими кредитами ежемесячно выплачивают более 100 тыс. тенге. Еще 9,6% тратят на погашение задолженности от 90 тыс. до 100 тыс. тенге, а 17,8% – от 50 тыс. до 90 тыс. тенге. Следовательно, у 60,9% заемщиков ежемесячные платежи превышают 50 тыс. тенге.

Несмотря на такую нагрузку, интерес к новым кредитам сохраняется. В сентябре 21,4% участников опроса заявили, что намерены оформить заем в течение следующих 12 месяцев. Годом ранее, в октябре 2025 года, таких было 19,4%. При этом 64,9% опрошенных не планируют новых заимствований.

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