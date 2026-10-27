Кому охотнее дают кредиты в Казахстане: признаки надежного заемщика

Почему одному человеку одобряют кредит, а другому с такой же зарплатой отказывают? Оказывается, размер дохода далеко не единственный критерий. Возраст, семейное положение и даже количество иждивенцев в семье могут повлиять на решение банка. Подробности – в материале Zakon.kz.

Возраст и семейное положение: что видит банк

Молодой специалист с хорошей зарплатой или пятидесятилетний сотрудник с таким же доходом и многолетним стажем? Холостой человек или семейный? Эти характеристики действительно могут учитываться при оценке кредитоспособности.

Казахстанские правила кредитного скоринга предусматривают использование сведений о возрасте, образовании, профессии, трудовом стаже, семейном положении и количестве иждивенцев. Однако единой формулы, по которой женатому сорокалетнему заемщику автоматически присваивается более высокий рейтинг, не существует, – поясняет экономист Тулеген Аскаров и подчеркивает, что брак сам по себе не означает большей платежеспособности.

"Например, в семье с двумя работающими супругами доходы могут быть выше, чем у одинокого человека. Но наличие детей и других иждивенцев увеличивает расходы. Кроме того, заработок супруга не обязательно учитывается при оценке заявки на индивидуальный кредит". Тулеген Аскаров

С возрастом ситуация похожая. У человека с длительным трудовым стажем может быть более устойчивая занятость, но сам возраст не заменяет проверку доходов. Однако, статистики, напрямую подтверждающей преимущество определенной возрастной или семейной группы по доле одобренных заявок, в доступных материалах нет.

Зарплата одинаковая, кредиты разные

В Казахстане действует коэффициент долговой нагрузки (КДН), ограничивающий размер ежемесячных кредитных платежей относительно дохода заемщика. В стандартном случае его предельное значение составляет 0,5. Это означает, что на обслуживание всех кредитов человек может направлять не более половины подтвержденного дохода.

Допустим, два человека получают по 400 тысяч тенге в месяц. Первый уже выплачивает по кредиту 50 тысяч тенге, второй – 150 тысяч. С учетом действующих обязательств первый может претендовать на новый заем с ежемесячным платежом до 150 тысяч тенге, второй – только до 50 тысяч.

Разница трехкратная, хотя заработки совершенно одинаковые.

При этом банки оценивают не только размер поступлений, но и их происхождение. В августе 2026 года в Казахстане изменили порядок расчета КДН. Доходы должны подтверждаться достоверными сведениями, а искусственное увеличение оборотов за счет переводов между собственными счетами не должно создавать видимость высокой платежеспособности.

Для расчета среднемесячного дохода используется шестимесячный период. Поэтому разовое крупное поступление на карту не равнозначно стабильной зарплате.

Кредитная история: кому доверяют меньше

Даже при достаточном доходе проблемы могут возникнуть из-за прошлых долгов.

К признакам повышенного риска относятся:

отсутствие кредитной истории,

короткая кредитная история,

просрочки,

отсутствие подтвержденного дохода,

ранее проведенная реструктуризация задолженности.

"Человек, который никогда не пользовался кредитами, может оказаться в невыгодном положении. У него нет отрицательной истории, но нет и положительной: отсутствуют сведения о том, насколько дисциплинированно он погашает долги". Тулеген Аскаров

Есть еще один нюанс, который может оказаться неприятным сюрпризом для владельцев кредитных карт. Согласно изменениям от 31 июля 2026 года, при расчете долговой нагрузки ежемесячный платеж по кредитной карте принимается равным 10% использованного лимита.

Например, если человек потратил с кредитной карты 500 тысяч тенге, при расчете КДН ему засчитают ежемесячное обязательство в размере 50 тысяч тенге. Даже если фактически он планирует вернуть деньги гораздо быстрее.

Почему кредиты стали давать осторожнее?

Ужесточение оценки заемщиков связано с изменениями на рынке потребительского кредитования. В 2021-2024 годах портфель беззалоговых кредитов ежегодно увеличивался в среднем на 32%. В 2025 году рост замедлился до 14,6%, а за первое полугодие 2026 года составил 3,1%.

Тулеген Аскаров объясняет необходимость изменения правил тем, что быстрый рост кредитования сопровождался увеличением числа заемщиков, испытывающих трудности с погашением долгов.

"Потребительские кредиты несколько лет росли очень быстро, и все больше людей брали на себя обязательства, которые впоследствии оказывались им не по силам. Поэтому задача новых требований – выявлять такие риски заранее, еще до выдачи денег". Тулеген Аскаров

Отметим также, что с 2027 года в Казахстане начнет действовать новая модель поведенческого надзора. Финансовые организации должны будут оценивать не только формальное соответствие клиента установленным требованиям, но и то, насколько предлагаемый кредит соответствует его финансовым возможностям и потребностям.

Таким образом, человек с хорошей зарплатой, но несколькими действующими кредитами и недавними просрочками может оказаться менее привлекательным заемщиком, чем гражданин с меньшим доходом, но устойчивой финансовой историей.

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