Тенге еще сильнее укрепился по отношению к доллару и рублю на торгах 2 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,47 тенге, снизившись еще на 4,76 тенге.
Курс российского рубля снизился до 6,05 тенге (-0,10).
Курс китайского юаня составил 70,15 тенге (-0,73).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474,8-477,2 тенге, евро – по 540,8-546,8 тенге, рубли – по 5,87-6,01.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 2 июля.
Так, стоимость нефти марки Brent, снизившись на 0,77 доллара, составила 70,8 доллара за баррель.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подешевел на 0,74 доллара – до 67,84 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 479,26 тенге, евро – 546,21 тенге, рубля – 6,13 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 июля, можно здесь.