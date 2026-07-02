Тенге еще сильнее укрепился по отношению к доллару и рублю на торгах 2 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,47 тенге, снизившись еще на 4,76 тенге.

Курс российского рубля снизился до 6,05 тенге (-0,10).

Курс китайского юаня составил 70,15 тенге (-0,73).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474,8-477,2 тенге, евро – по 540,8-546,8 тенге, рубли – по 5,87-6,01.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 2 июля.

Так, стоимость нефти марки Brent, снизившись на 0,77 доллара, составила 70,8 доллара за баррель.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подешевел на 0,74 доллара – до 67,84 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 479,26 тенге, евро – 546,21 тенге, рубля – 6,13 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 июля, можно здесь.