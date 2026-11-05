Американские банки дали прогноз по росту цен в Казахстане

Инфляция в стране замедляется быстрее, чем ожидалось, и до конца года может опуститься ниже 9%. При этом аналитики из США обнаружили неожиданный рычаг давления на рост цен, сообщает Zakon.kz.

Что разглядели банкиры за десятыми долями процента

Октябрьская инфляция в РК замедлилась с 9,3% до 9,2%, тогда как рыночный консенсус-прогноз составлял 9,4%. Однако внимание экспертов привлекло не столько снижение общего показателя, сколько изменения в отдельных категориях товаров и услуг.

По расчетам JPMorgan, сезонно скорректированная месячная инфляция в октябре замедлилась до 0,5% против 0,7% в июле – сентябре.

Это означает, что текущее ценовое давление ослабевает быстрее, чем отражает годовая статистика. Последняя учитывает изменение цен за 12 месяцев, поэтому более благоприятная динамика последних недель проявляется в ней не сразу.

На эти изменения указывает экономист Эльдар Шамсутдинов, опираясь на исследования двух американских банков – Goldman Sachs и JPMorgan.

Справка. Goldman Sachs и JPMorgan Chase входят в число наиболее влиятельных финансовых институтов мира. JPMorgan Chase является крупнейшим банковским холдингом США с активами 5,09 трлн долларов, Goldman Sachs – один из ведущих инвестиционных банков с активами 2,18 трлн долларов. Экспертиза этих организаций востребована не только банками, корпорациями и частными инвесторами, но и правительствами и центробанками многих стран.

Крепкий тенге добрался до магазинных ценников

Наиболее заметные изменения произошли в двух крупных категориях потребительских расходов. Продовольственная инфляция замедлилась с 8,5% в сентябре до 7,6% в октябре, а непродовольственная – с 11,0% до 10,4%. При этом месячный рост цен на продукты составил 0,3%, а на непродовольственные товары – 0,6% против устойчивых 0,8% в предыдущие месяцы.

Особое внимание аналитики JPMorgan уделили одежде и бытовой технике. Именно в этих категориях проявилось замедление подорожания, которое банк связывает с укреплением казахстанской валюты.

"Это первый заметный признак переноса укрепления тенге в потребительские цены". JPMorgan

Механизм достаточно понятен. Когда тенге укрепляется, импортные товары и комплектующие обходятся казахстанским поставщикам дешевле в пересчете на национальную валюту. Однако магазинные цены реагируют с задержкой.

Торговые компании распродают ранее закупленные партии, учитывают транспортные расходы и собственные издержки. Поэтому эффект укрепления курса сначала может проявляться не в снижении ценников, а в замедлении их роста.

До какой отметки опустится инфляция?

Октябрьские результаты заставили Goldman Sachs улучшить прогноз на конец 2026 года.

"Укрепление тенге, умеренная продовольственная инфляция и меньшие темпы повышения энергетических тарифов способствуют замедлению инфляции и улучшению инфляционных ожиданий населения. С учетом опубликованных данных GS снижает прогноз инфляции на конец 2026 года с 9,3% до 8,9% г/г". Goldman Sachs

Основания для оптимизма аналитики видят в укреплении тенге, умеренном росте продовольственных цен и более сдержанной динамике энергетических тарифов. Эти факторы, по оценке Goldman Sachs, одновременно способствуют улучшению инфляционных ожиданий населения.

JPMorgan сохраняет прогноз около 9% на конец года, однако также допускает более благоприятный результат. Если продовольственная инфляция не ускорится, а замедление роста цен на товары и услуги продолжится, декабрьский показатель может оказаться ниже 9%.

Нацбанк предпочитает не искушать судьбу

Улучшение инфляционных прогнозов поставило вопрос о дальнейших действиях Национального банка Казахстана. 23 октября регулятор снизил базовую ставку до 15,75% годовых, однако одновременно предупредил, что вероятность нового изменения до конца года остается низкой.

"Возможность последующего снижения ставки будет зависеть от подтверждения устойчивого ослабления ценового давления". Нацбанк РК

Осторожность Нацбанка объясняется сохраняющимися рисками. Среди них – повышение регулируемых тарифов и цен на топливо, высокие инфляционные ожидания, бюджетное и квазифискальное стимулирование экономики. Кроме того, регулятор не исключает временного ускорения годовой инфляции из-за низкой базы конца 2025 года.

Американские аналитики оценивают перспективы денежно-кредитной политики несколько иначе.

Goldman Sachs предполагает, что дальнейшее замедление инфляции позволит снизить базовую ставку до 15,25% к концу 2026 года. Это на 0,5 процентного пункта ниже нынешнего уровня.

JPMorgan рассматривает более умеренный сценарий. Если положительные изменения в структуре инфляции продолжатся, банк допускает снижение ставки еще на 0,25 процентного пункта уже на ближайшем заседании.

Отметим, что следующее плановое решение по базовой ставке будет объявлено в 12:00 по времени Астаны 4 декабря 2026 года. К этому времени регулятор получит еще один месячный показатель инфляции, который позволит оценить, насколько устойчивыми оказались изменения, обнаруженные банкирами из США.

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