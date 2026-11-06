Ваши деньги украдут: как мошенники обманывают казахстанцев с помощью дипфейков

Каждый день мы видим в социальных сетях видеоролики, в которых известные предприниматели и телеведущие обещают казахстанцам невероятно высокий доход от инвестиций. Очень часто за яркой и убедительной рекламой скрываются мошенники. Как устроена преступная схема, выяснял Zakon.kz.

Искусственный интеллект сегодня творит чудеса и не всегда приятные. Так, ИИ создает для мошенников идеально сделанные видеозаписи, на которых известные люди якобы рекомендуют инвестиционные платформы, рассказывают об их преимуществах и обещают высокую прибыль практически без усилий. Для начала зрителю предлагают перейти по ссылке, зарегистрироваться и внести небольшую сумму.

Такая реклама выглядит убедительно: знакомый голос, привычная манера речи, реалистичная мимика. Однако человек, которого пользователь видит на экране, может вообще не иметь отношения к рекламируемому проекту.

Как поясняет представитель проекта FinGramota Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Нургуль Шабанова, мошенники используют технологию дипфейков, которая позволяет с помощью искусственного интеллекта создавать или изменять изображения, видео и аудиозаписи, имитируя внешность и голос реального человека.

"Чем совершеннее становятся такие технологии, тем труднее распознать подделку, полагаясь исключительно на собственное зрение и слух". Нургуль Шабанова

Дипфейк (от английского deep learning – "глубокое обучение" и fake – "подделка") – это созданное или измененное с помощью искусственного интеллекта изображение, видео или аудиозапись, в которых имитируются внешность, голос или действия реального человека.

Илон Маск и миллиарды долларов

По информации Генеральной прокуратуры РК, злоумышленники распространяют через TikTok, Instagram, YouTube и другие платформы рекламу фиктивных инвестиционных проектов.

Среди примеров, упомянутых ведомством, – Quantum AI с использованием образа Илона Маска, TON с Павлом Дуровым, а также предложения о "народных инвестициях" в казахстанские банки и добывающие компании-гиганты, которые якобы рекомендуют известные телеведущие.

Подобная реклама сопровождается логотипами крупных компаний, ссылками на якобы официальные сайты и обещаниями дохода от торговли акциями, криптовалютой или использования искусственного интеллекта.

По информации Генеральной прокуратуры РК от 16 сентября 2026 года, только за полтора месяца в Казахстане зарегистрировано 119 случаев мошенничества под видом инвестиций.

Нургуль Шабанова обращает внимание на психологическую составляющую этой схемы. Предложение от неизвестного "финансового эксперта" вряд ли вызовет такое же доверие, как ролик с узнаваемым предпринимателем или публичной личностью. Именно этим пользуются преступники.

"Главное, на что рассчитывают мошенники, – человек поверит знакомому лицу раньше, чем начнет проверять само предложение". Нургуль Шабанова

Таким образом, мошенникам необязательно убеждать потенциальную жертву в собственной компетентности. Достаточно создать впечатление, что инвестиции рекомендует человек, которому она уже доверяет.

Прибыль – на экране, деньги – в чужих карманах

Вот как дальше работает схема. Обман обычно начинается с короткого рекламного ролика, в котором предлагают заработать с помощью "уникальной инвестиционной платформы" или "автоматизированного ИИ-алгоритма".

Перейдя по ссылке, пользователь оказывается на сайте, внешне напоминающем настоящий инвестиционный сервис. Для регистрации достаточно указать имя и номер телефона.

Вскоре потенциальному инвестору звонит "персональный аналитик". Он подробно рассказывает о возможностях платформы, помогает открыть счет и убеждает внести первоначальный депозит.

Дальше мошенники создают видимость успешных инвестиций. В личном кабинете появляются графики, растущий баланс и якобы начисленные дивиденды. Например, человек переводит 200 тыс. тенге, а спустя несколько дней видит на экране уже 280 тыс. тенге.

Убедившись, что клиент поверил в возможность быстрого заработка, "аналитик" предлагает увеличить вложения. Он объясняет, что более крупный депозит позволит получить значительно большую прибыль. Иногда мошенники даже разрешают вывести небольшую сумму, чтобы укрепить доверие.

Проблемы начинаются, когда человек пытается вернуть все вложенные средства. Ему сообщают о необходимости предварительно оплатить комиссию, налог, страховку и так далее. После одного платежа появляется следующее требование.

"При этом цифры в личном кабинете фейкового сайта могут быть обычной имитацией. Никаких реальных инвестиций, сделок и заработанной прибыли за ними нет". Нургуль Шабанова

Семь миллионов тенге за обещание заработка

Показательный случай произошел в сентябре 2026 года в Талдыкоргане. Местная жительница увидела в Instagram рекламу заработка на трейдинге, перешла по ссылке и оставила свои контактные данные.

После общения с мошенниками женщина перевела на счета третьих лиц более 7 млн тенге. В ее якобы электронном кошельке отображались внесенные средства и предполагаемые дивиденды. Однако вывести деньги женщина не смогла. По данному факту проводится досудебное расследование.

Еще недавно искусственно созданные видеозаписи можно было распознать по характерным дефектам. На них встречались неестественная мимика, странное моргание, несовпадение движения губ с речью, размытые контуры лица или искаженный голос. Современные технологии шагнули далеко вперед: ИИ позволяет создавать невероятно качественные подделки, в том числе на основе настоящих видеозаписей.

"Поэтому даже если человек на экране выглядит совершенно естественно, это не доказывает подлинность ролика". Нургуль Шабанова

Эксперт рекомендует обращать внимание прежде всего на содержание рекламы и условия предлагаемого заработка.

Первый тревожный признак – необычные обещания. Например, известный предприниматель неожиданно предлагает всем желающим гарантированный заработок при небольших первоначальных вложениях.

– необычные обещания. Например, известный предприниматель неожиданно предлагает всем желающим гарантированный заработок при небольших первоначальных вложениях. Второй – искусственная срочность. Пользователя убеждают, что регистрация доступна только сегодня, количество мест ограничено или для получения прибыли необходимо немедленно внести депозит.

Пользователя убеждают, что регистрация доступна только сегодня, количество мест ограничено или для получения прибыли необходимо немедленно внести депозит. Третий – подозрительные ссылки. Рекламный ролик ведет на неизвестный сайт, адрес которого не совпадает с официальным ресурсом компании.

Рекламный ролик ведет на неизвестный сайт, адрес которого не совпадает с официальным ресурсом компании. Четвертая причина для настороженности – отсутствие независимого подтверждения. На официальных страницах предпринимателя или организации, от имени которых распространяется реклама, нет никаких сведений о предлагаемом инвестиционном проекте.

Нургуль Шабанова подчеркивает: даже наличие нескольких подобных признаков не позволяет достоверно установить, создано ли видео с помощью искусственного интеллекта. Но этого вполне достаточно, чтобы усомниться в самом финансовом предложении.

"Сегодня важнее не пытаться угадать, настоящий ли человек на экране, а проверить, существует ли инвестиционный проект, который он якобы рекламирует". Нургуль Шабанова

Как отличить настоящую инвестиционную компанию от мошенников?

Прежде чем регистрироваться на инвестиционной платформе или переводить деньги, необходимо выяснить, какая именно организация предлагает финансовые услуги.

В первую очередь следует установить полное наименование юридического лица, его регистрационные данные и адрес официального сайта. Даже если в рекламе фигурирует известный предприниматель, это не является подтверждением надежности компании.

Следующий этап – проверка лицензии. Нургуль Шабанова напоминает, что информацию о лицензируемых участниках финансового рынка можно найти на официальных ресурсах АРРФР.

Если компания утверждает, что работает в юрисдикции Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), ее статус необходимо проверить в публичном реестре финансового регулятора AFSA.

Однако одного упоминания лицензии недостаточно. Важно убедиться, что она действительно принадлежит организации, предлагающей инвестиционные услуги, и распространяется именно на соответствующий вид деятельности.

Отдельного внимания заслуживают обещания доходности.

"Если реклама гарантирует стабильный высокий доход без возможности потерь, особенно благодаря некоему "секретному ИИ-алгоритму", подобное предложение должно насторожить потенциального инвестора". Нургуль Шабанова

Не менее важны реквизиты получателя денег. Если средства предлагают перечислить на банковскую карту физического лица или счет неизвестной организации, от платежа следует отказаться. Реквизиты должны соответствовать проверенной компании и предусмотренному договором порядку расчетов.

Еще одна опасность связана с программами удаленного доступа. Под видом помощи с регистрацией, настройкой инвестиционного счета или совершением сделок "персональный аналитик" может попросить установить специальное приложение на телефон или компьютер.

"Подобные программы способны открыть посторонним доступ к личным данным и банковским сервисам владельца устройства". Нургуль Шабанова

Эксперт советует самостоятельно искать информацию об инвестиционной платформе, не пользуясь ссылками из рекламных объявлений или сообщений консультантов. Даже если ролик выглядит как официальное интервью или телевизионный новостной сюжет, его достоверность необходимо проверять.

Деньги исчезли, но мошенники требуют заплатить еще

Потеря первоначального депозита не всегда означает, что преступники прекратят попытки получить деньги пострадавшего.

Нургуль Шабанова предупреждает: мошенники могут продолжать убеждать человека, что его средства находятся на инвестиционном счете и уже готовы к выводу. Нужно лишь предварительно оплатить налог, комиссию или разблокировку.

Иногда после потери денег с пострадавшим связываются другие "специалисты", предлагающие вернуть вложения за дополнительную плату.

"Самая распространенная ошибка в такой ситуации – продолжать платить в надежде вернуть вложенное". Нургуль Шабанова

По рекомендации эксперта, при подозрении на мошенничество необходимо немедленно прекратить любые переводы и общение с подозрительными консультантами. Оплачивать дополнительные комиссии ради вывода средств нельзя.

Следующий шаг – обращение в банк через официальное приложение или контактный центр. Следует сообщить о мошенничестве и уточнить, какие меры доступны для защиты счета и оспаривания операции.

Одновременно необходимо сохранить все возможные доказательства: переписку, номера телефонов, ссылки на рекламные объявления и сайты, скриншоты личного кабинета, платежные чеки и реквизиты получателей.

С этими материалами следует обратиться в полицию по номеру 102 или через предусмотренные официальные каналы подачи заявлений.

"Особенно важно защитить личные данные. Если пострадавший сообщал посторонним пароли, SMS-коды или предоставлял удаленный доступ к устройству, необходимо сменить учетные данные с безопасного телефона или компьютера и уведомить банк". Нургуль Шабанова

Кроме того, эксперт рекомендует пожаловаться на мошенническую рекламу через инструменты соответствующей социальной сети. Это позволит администрации платформы проверить публикацию и принять меры по ограничению ее распространения.

В конце добавим, что сегодня Нацбанк выступил с важным заявлением. Злоумышленники рассылают поддельные письма от имени регулятора, в которых сообщают гражданам о том, что они стали жертвами мошенничества, и предлагают перевести денежные средства якобы для их безопасного возврата. В других случаях мошенники уведомляют о поступлении денежного перевода и требуют внести определенную сумму под разными предлогами, в том числе в связи с необходимостью регистрации и декларирования средств для завершения операции.

Гражданам вновь напомнили, что Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не занимается декларированием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.