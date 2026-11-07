В Европе начались масштабные урезания пенсий

В странах Европы начали урезать пенсионные расходы, сокращать индексацию выплат и повышать возраст выхода на пенсию из-за дефицита бюджетов и старения населения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, в Великобритании премьер-министр Энди Бернэм предложил с 2030 года исключить показатель роста зарплат из расчета ежегодного повышения госпенсий, что лишит пенсионеров 1,6 тысячи фунтов стерлингов в год на протяжении 20 лет.

Румыния под давлением Евросоюза заморозила выплаты на два года с 2025-го, а власти Франции решили ограничить индексацию пенсий свыше 1260 евро в месяц и отложили повышение пенсионного возраста до 64 лет до выборов 2027 года.

Чехия урезала привязанную к росту зарплат дополнительную индексацию с половины до трети показателя, а в Словакии возраст выхода на заслуженный отдых привязали к продолжительности жизни – к 2030 году он достигнет 64 лет.

По словам эксперта Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Эндрю Рейли, 20 государств объединения пока не приняли законы о повышении пенсионного возраста, средний показатель которого не менялся с 1970-х годов.

По оценкам аналитиков, дальнейшее старение населения вынудит правительства продолжать реформы из-за нехватки средств на прежний уровень выплат.

Ранее в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) вкладчикам УИП разъяснили три стратегии инвестирования пенсионных накоплений.