Пенсионные накопления будут инвестировать по-разному: казахстанцам предложат три стратегии

Сегодня, 4 ноября 2026 года, в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) вкладчикам УИП разъяснили три стратегии инвестирования пенсионных накоплений, сообщает Zakon.kz.

Это предусмотрено постановлением №155 "О внесении изменений и дополнений в постановления правления Национального банка Республики Казахстан и правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по вопросам управления пенсионными активами", принятым правлением АРРФР 30 октября.

"Основное изменение – вкладчики, которые передают пенсионные накопления частным управляющим (управляющий инвестиционным портфелем – УИП), смогут сами выбрать стратегию инвестирования в зависимости от своего возраста и готовности к риску. Ранее каждый УИП формировал один общий портфель для всех клиентов, независимо от их возраста". Пресс-служба АРРФР РК

Теперь, как разъяснили в агентстве, принятые изменения позволяют УИП предлагать каждому вкладчику до трех портфелей:

консервативный – доступен всем, независимо от возраста. Ориентирован в основном на облигации. Результат управляющего оценивается по итогам каждого года;

– доступен всем, независимо от возраста. Ориентирован в основном на облигации. Результат управляющего оценивается по итогам каждого года; умеренный – для тех, кому до пенсионного возраста осталось более 3 лет. Сочетает акции и облигации. Результат оценивается по итогам 3 лет;

– для тех, кому до пенсионного возраста осталось более 3 лет. Сочетает акции и облигации. Результат оценивается по итогам 3 лет; рискованный – для тех, кому до пенсионного возраста осталось более 13 лет. Ориентирован в основном на акции: возможный доход выше, но и колебания стоимости сильнее. Результат оценивается по итогам 5 лет.

"Чем больше времени остается до пенсии, тем длиннее горизонт инвестирования и тем лучше "сглаживаются" рыночные колебания. По мере приближения к пенсионному возрасту приоритетом становится сохранность накоплений". Пресс-служба АРРФР РК

В агентстве пояснили, что для каждого портфеля установлен свой ориентир – сводный рыночный индекс казахстанских и мировых акций и облигаций, с которым сравнивают результат управляющего, – и минимальная доходность.

Минимум составляет 90% от доходности ориентира для консервативного портфеля, 85% – для умеренного и 80% – для рискованного. Если по итогам периода доходность окажется ниже минимальной, управляющий восстанавливает вкладчикам разницу за счет собственного капитала.

Кроме того, для каждого портфеля ограничена доля вложений в иностранной валюте: не более 40% в консервативном, 70% в умеренном и 80% в рискованном портфеле.

"Накопления можно распределить между несколькими управляющими или между несколькими портфелями одного управляющего. Перейти в другой портфель того же управляющего можно не чаще одного раза в год по заявлению через сайт ЕНПФ. Когда возраст вкладчика перестанет соответствовать портфелю, ЕНПФ сам переведет накопления в подходящий портфель того же управляющего. Если такого портфеля нет, ЕНПФ заранее уведомит вкладчика, чтобы он мог выбрать другого управляющего или вернуть накопления в управление Национального банка". Пресс-служба АРРФР РК

Как уточнили в агентстве, средства каждого портфеля учитываются на отдельных счетах в банке-кастодиане, и управляющий отвечает за результат каждого портфеля отдельно. Перечень инструментов, в которые разрешено вкладывать пенсионные активы, сохраняется.

"Закрыть портфель управляющий может только по окончании периода оценки, предупредив об этом за год, и только если у него останется хотя бы один портфель. Перед этим он восстанавливает вкладчикам разницу до минимальной доходности, если она возникла". Пресс-служба АРРФР РК

В агентстве напомнили, что с 7 сентября текущего года вкладчики могут передавать в управление УИП до 100% пенсионных накоплений (ранее – до 50%).

"Ожидается, что возможность выбрать стратегию под свой возраст будет способствовать росту долгосрочной доходности пенсионных накоплений и усилит конкуренцию между управляющими". Пресс-служба АРРФР РК

Постановление вводится в действие по истечении 10-ти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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3 ноября 2026 года стало известно, что в Казахстане управляющим инвестиционным портфелем (УИП) предоставили право формировать до трех видов инвестиционных портфелей пенсионных активов. Это, как пояснили в АРРФР, позволит вкладчикам самостоятельно выбирать профиль инвестирования с учетом личных предпочтений и допустимого уровня риска, а также диверсифицировать пенсионные активы, передав их в управление разным УИП с различными инвестиционными портфелями.