Курс доллара вырос на торгах 9 ноября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 ноября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 448,98 тенге, поднявшись на 1,76 тенге.

Курс российского рубля остался на уровне 5,46 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,35 тенге (+0,18).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449-451 тенге, евро – по 500-505 тенге, рубли – по 5,19-5,30 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на биржах 9 ноября.

Так, фьючерсы на эталонную марку Brent подешевели на 1,65 доллара, или 1,7%, – до 96,67 доллара за баррель.

Фьючерсы на американский сорт WTI подешевели на 1%, – до 89,87 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 447,14 тенге, евро – 499,54 тенге, рубля – 5,46 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 ноября, можно здесь.