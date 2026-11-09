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Финансы

Курс доллара вырос на торгах 9 ноября

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 15:44 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 ноября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 448,98 тенге, поднявшись на 1,76 тенге.

Курс российского рубля остался на уровне 5,46 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,35 тенге (+0,18).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449-451 тенге, евро – по 500-505 тенге, рубли – по 5,19-5,30 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на биржах 9 ноября.

Так, фьючерсы на эталонную марку Brent подешевели на 1,65 доллара, или 1,7%, – до 96,67 доллара за баррель.

Фьючерсы на американский сорт WTI подешевели на 1%, – до 89,87 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 447,14 тенге, евро – 499,54 тенге, рубля – 5,46 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 ноября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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