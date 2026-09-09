Курс доллара вырос на торгах 9 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 456,89 тенге, поднявшись на 2,5 тенге.
Курс российского рубля вырос до 5,35 тенге (+0,07).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,30 тенге (+0,58).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 454,3-456,4 тенге, евро – по 529,2-533,7 тенге, рубли – по 5,14-5,26.
Мировые цены на нефть на биржах растут 9 сентября. Стоимость нефти марки Brent превысила $100 за баррель впервые с 24 июля.
Фьючерсы во время торгов поднимались до $100,19 – максимума более чем за шесть недель.
Американская марка WTI выросла на 1,6%, до $94,52.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 454,46 тенге, евро – 527,72 тенге, рубля – 5,25 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 сентября, можно здесь.