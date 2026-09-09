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Финансы

Курс доллара вырос на торгах 9 сентября

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 15:46 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 456,89 тенге, поднявшись на 2,5 тенге.

Курс российского рубля вырос до 5,35 тенге (+0,07).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,30 тенге (+0,58).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 454,3-456,4 тенге, евро – по 529,2-533,7 тенге, рубли – по 5,14-5,26.

Мировые цены на нефть на биржах растут 9 сентября. Стоимость нефти марки Brent превысила $100 за баррель впервые с 24 июля.

Фьючерсы во время торгов поднимались до $100,19 – максимума более чем за шесть недель.

Американская марка WTI выросла на 1,6%, до $94,52.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 454,46 тенге, евро – 527,72 тенге, рубля – 5,25 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 сентября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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