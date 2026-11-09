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Финансы

Казахстанцы совершили рекордное число платежей за границей: оборот превысил 4 трлн тенге

Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, наличные деньги, наличность , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 16:19 Фото: Zakon.kz
За январь – сентябрь 2026 года оборот операций по казахстанским банковским картам за пределами РК впервые превысил 4 трлн тенге. При этом количество безналичных платежей выросло на 36,4%, а их средняя сумма сократилась. Подробности – в материале Zakon.kz.

Наличные не в моде, особенно не дома

По данным Национального банка РК, за девять месяцев 2026 года объем безналичных операций с использованием казахстанских карт за пределами страны достиг 3,77 трлн тенге, увеличившись на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На снятие наличных пришлось 262,4 млрд тенге, что на 19,6% меньше, чем годом ранее.

Доля безналичных платежей в зарубежном карточном обороте выросла с 91,1% до 93,5%. При этом количество таких операций увеличилось с 196,1 млн до 267,4 млн.

Еще в 2019 году соотношение было совершенно другим. Как подсчитали аналитики Ranking.kz, тогда общий оборот операций по казахстанским картам за пределами страны составлял 627,6 млрд тенге. Из них на безналичные платежи приходилось 461,3 млрд тенге, или 73,5%.

За семь лет совокупный оборот увеличился в 6,4 раза, а объем безналичных платежей – в 8,2 раза. При этом наблюдается интересный факт.

"По состоянию на 1 октября 2026 года в обращении находится 85,4 млн платежных карточек. Наиболее распространенными являются дебетные карточки, их доля составляет 82,0%, доля кредитных карточек – 15,2%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек приходится 2,8%".Нацбанк РК

За покупками не обязательно ехать за границу

За январь – сентябрь 2026 года объем платежей через интернет и мобильный телефон достиг 2,31 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 25,6%, или примерно на 471,5 млрд тенге.

Количество таких операций увеличилось еще быстрее – на 46,8%, до 198,6 млн. На дистанционные расчеты пришлось почти три четверти всех зарубежных безналичных платежей по казахстанским картам.

Совсем иначе менялась статистика операций через зарубежные POS-терминалы. Их денежный оборот за год сократился на 1%, до 1,32 трлн тенге. При этом количество платежей увеличилось с 56,9 млн до 63,9 млн, или примерно на 12,3%.

В результате доля интернета и мобильных платежей в зарубежном безналичном обороте выросла с 55,3% до 61,3%. Доля POS-терминалов, напротив, сократилась с 39,9% до 34,8%. Еще 3,9% пришлось на прочие безналичные операции.

Исторические данные позволяют увидеть, насколько сильно изменились способы расчетов. В январе – сентябре 2019 года объем платежей через зарубежные POS-терминалы составлял около 333 млрд тенге, тогда как через интернет и мобильный телефон – примерно 125 млрд тенге.

За семь лет дистанционный оборот увеличился более чем в 18 раз, а платежи через терминалы – приблизительно в четыре раза.

Причем использование казахстанских карт за пределами страны не обязательно означает физическое пребывание их владельцев за границей. Оплатить покупку на иностранном маркетплейсе, подписку на цифровой сервис или другую услугу зарубежной компании можно непосредственно из Казахстана.

Банкоматы теряют клиентов

Еще интересные моменты. Казахстанцы стали больше покупать мелочей. За январь – сентябрь 2026 года средний зарубежный безналичный платеж составил 14,1 тыс. тенге против 17 тыс. тенге за аналогичный период прошлого года. Снижение достигло примерно 17%.

И, наконец, еще один вывод: главными "пострадавшими" во всей этой истории стали… банкоматы. С начала 2026 года по казахстанским картам было совершено 3,05 млн операций по снятию наличных с казахстанских карт за пределами страны против 3,87 млн годом ранее. Снижение составило 21,2%.

При этом в банкоматах средний чек составил 83,6 тыс. тенге, а при выдаче наличных через POS-терминалы – 416,5 тыс. тенге, то есть почти в пять раз больше.

Ранее мы рассказали, как изменились финансовые привычки казахстанцев за 10 лет.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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