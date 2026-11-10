Казахстанцам все труднее купить машину в кредит: почему банки отказывают

В 2026 году при покупке автомобиля в кредит решающим становится не только доход заемщика. Банки оценивают его действующие долги, кредитную историю и первоначальный взнос. Как изменились требования к покупателям и сколько теперь стоит заем, разбирался Zakon.kz.

На шесть заявок только одно одобрение

По данным Национального банка, на 1 октября 2026 года задолженность казахстанцев по автокредитам достигла 4,361 трлн тенге против 4,019 трлн в начале года. За девять месяцев кредитный портфель увеличился на 8,5%, или 341,3 млрд тенге. Однако рост общей задолженности сопровождается удорожанием новых займов и сокращением доли одобренных заявок.

Так, согласно исследованию Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), за первое полугодие 2026 года банки получили около 2,7 млн заявок на автокредитование, но одобрили только 449,7 тысячи, или 16,8%. Годом ранее положительное решение принималось по 17,6% обращений. Количество заявок сократилось на 9%, а число одобренных – на 13%.

Для сравнения: в целом по розничному кредитованию банки одобряли 25,3% заявок. Правда, количество обращений не равно числу потенциальных покупателей: один человек может одновременно подать документы в несколько финансовых организаций.

Во втором квартале ситуация несколько улучшилась. Согласно опросу регулятора, количество заявок на автокредиты выросло на 20% по сравнению с первым кварталом, достигнув 1,5 млн. Средняя запрашиваемая сумма составила 7 млн тенге, а доля одобрений увеличилась с 15% до 18%.

Представитель Нацбанка Динара Тазетдинова объяснила причины оживления рынка:

"Увеличение спроса на автокредиты было обусловлено скидками автосалонов, реализацией программ с субсидированными ставками и расширением сотрудничества банков с официальными дилерами". Динара Тазетдинова

Однако повышение доли одобрений во втором квартале не изменило итогов полугодия: получить автокредит по-прежнему удавалось менее чем по каждой пятой заявке.

Что не нравится банкам в заемщиках

Аналитики АФК связывают охлаждение рынка с несколькими обстоятельствами. После нескольких лет активного кредитования часть спроса на автомобили уже была удовлетворена, а условия получения новых займов стали менее привлекательными. Высокие процентные ставки увеличили платежи, одновременно сократилось количество акционных программ автодилеров, позволявших покупать машины по сниженным ставкам.

Свою роль сыграли и доходы населения. По данным, приведенным АФК, их реальный рост составил всего 0,1%. При этом банки стали осторожнее подходить к выдаче новых кредитов на фоне жестких денежно-кредитных условий и ужесточения регулирования.

Для конкретного заемщика решающее значение имеют подтвержденный доход, действующие обязательства, кредитная история и размер первоначального взноса. Например, даже при достаточно высокой зарплате банк может отказать покупателю, если значительная часть его доходов уже направляется на погашение других займов.

Замедлился и приток новых клиентов. За первое полугодие количество уникальных заемщиков по автокредитам увеличилось на 66 тысяч человек против 80 тысяч годом ранее. При этом статистика банков не раскрывает, какая именно причина чаще всего становится основанием для отказа.

Кредиты дорожают, а суммы остаются большими

За последние несколько лет средняя сумма автокредита в Казахстане значительно увеличилась. Если в 2022 году она составляла 4,1 млн тенге, а в 2025 году достигла 6,8 млн, то по итогам первого полугодия 2026 года находилась на уровне 6,6 млн тенге. Таким образом, за четыре года размер среднего займа вырос примерно на 61%.

Еще заметнее изменились процентные ставки. В начале 2023 года они достигали 27,1%, затем постепенно снижались и весной 2025 года находились примерно на уровне 15%. Однако последовавшее удорожание кредитных ресурсов изменило ситуацию: за год средневзвешенная ставка выросла с 18,8% до 24,4%. В сентябре 2026 года, по свежим данным Нацбанка, ставка по новым автокредитам составляла 24,6%.

Эксперты связывают удорожание займов не только с высокой стоимостью привлечения средств для банков, но и с изменением структуры кредитования. После сокращения субсидируемых дилерских программ увеличилась роль кредитов, выдаваемых на стандартных рыночных условиях.

Последствия хорошо видны по нагрузке на семейный бюджет. Согласно расчетам, отношение ежемесячного платежа по автокредиту к средней зарплате за год выросло с 24,7% до 30,6%.

Нацбанк сохранил послабления для покупателей машин

На фоне этих изменений регулятор решил не ужесточать требования для отдельных категорий автокредитов. Как ранее сообщал Zakon.kz, 6 ноября Нацбанк объявил о продлении до 31 декабря 2027 года исключений из обязательного соблюдения коэффициента долговой нагрузки (КДН).

Они распространяются на новые автомобили, впервые регистрируемые в Казахстане, подержанные машины с первоначальным взносом не менее 50% стоимости, а также автомобили, эксплуатировавшиеся до трех лет, при взносе от 30%. Во всех случаях транспортное средство должно выступать залогом по кредиту.

Эти исключения позволяют банкам не применять общий норматив КДН, ограничивающий ежемесячные платежи по долгам половиной дохода заемщика. Однако послабления не гарантируют одобрения заявки: банки сохраняют право отказать клиенту по результатам оценки его платежеспособности.