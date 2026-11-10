Курс доллара снизился на торгах 10 ноября после очередного повышения
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 447,52 тенге, снизившись на 1,3 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,42 тенге (-0,3).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,44 тенге (-0,9).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,7-449,4 тенге, евро – по 500,5-504,8 тенге, рубли – по 5,18-5,29 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на биржах 10 ноября.
Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 2,14%, до 90,59 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на WTI на декабрь подешевели на 2,25%, до 84,90 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара 448,98 тенге, евро – 502,45 тенге, рубля – 5,45 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 ноября, можно здесь.