Курс доллара снизился на торгах 10 ноября после очередного повышения

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 10 ноября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 447,52 тенге, снизившись на 1,3 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,42 тенге (-0,3).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,44 тенге (-0,9).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,7-449,4 тенге, евро – по 500,5-504,8 тенге, рубли – по 5,18-5,29 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на биржах 10 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 2,14%, до 90,59 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на WTI на декабрь подешевели на 2,25%, до 84,90 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 448,98 тенге, евро – 502,45 тенге, рубля – 5,45 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 ноября, можно здесь.