#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+3°
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+3°
$
447.52
502.21
5.41
Финансы

Доллар еще подешевел на торгах 11 ноября

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 15:42 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 11 ноября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 444,76 тенге, снизившись на 2,46 тенге.

Курс евро составил 497,90 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,37 тенге (-0,5).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,67 тенге (+0,22).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445,5-447,4 тенге, евро – по 495,8-500,8 тенге, рубли – по 5,13-5,25 тенге.

Мировые цены на нефть растут на биржах 11 ноября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена на нефть марки Brent, повысившись на 0,9 доллара, составила 92,39 доллара за баррель.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подорожал на 0,48 доллара – до 86,52 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара 447,52 тенге, евро – 502,21 тенге, рубля – 5,41 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 11 ноября, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:41, 02 ноября 2026
Доллар слегка подешевел на торгах 2 ноября
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:43, 11 июня 2026
Доллар еще немного подешевел на торгах 11 июня
Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан
15:40, 11 ноября 2024
Доллар снова подрос на торгах 11 ноября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Марьян Пахарь может стать спортивным директором &quot;Актобе&quot;
15:39, Сегодня
Марьян Пахарь может стать спортивным директором "Актобе"
Зейнеп Оразхан
15:11, Сегодня
Казахстанку Оразхан лишили титула чемпионки мира по ММА и дисквалифицировали на три года
Елена Рыбакина пьет чай
14:50, Сегодня
Начало матчей Елены Рыбакиной на Australian Open могут изменить
&quot;Точно не уровня ТОП-10&quot;: Джон Иснер раскритиковал подачу Карлоса Алькараса
14:40, Сегодня
"Точно не уровня ТОП-10": Джон Иснер раскритиковал подачу Карлоса Алькараса
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: