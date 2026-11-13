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Финансы

Когда инфляция в Казахстане снизится до 5%: прогноз Нацбанка

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 11:03 Фото: pixabay
Инфляция в Казахстане продолжает замедляться, однако возвращение к целевому показателю займет еще несколько лет. Какие прогнозы озвучил глава Нацбанка и что может повлиять на дальнейшую динамику цен, сообщает Zakon.kz.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на XIV Конгрессе финансистов Казахстана, который проходит 13 ноября 2026 года в Алматы, представил прогноз по инфляции и оценил состояние национальной экономики.

По его словам, годовая инфляция снижается 13 месяцев подряд. В 2027 году Нацбанк ожидает дальнейшего замедления роста цен до 6,5-8,5%. Достижение целевого уровня в 5% предполагается к 2029 году.

Что происходит с ценами

Данные Бюро национальной статистики АСПиР РК подтверждают замедление инфляции. В сентябре годовой рост цен составлял 9,3%, в октябре он снизился до 9,2%. Для сравнения, годом ранее показатель достигал 12,6%.

При этом динамика цен в отдельных категориях товаров и услуг существенно различается. За последний год продовольственные товары подорожали на 7,6%, непродовольственные – на 10,4%, платные услуги – на 10,3%.

Однако Казахстан остается зависимым от внешних экономических факторов. Геополитическая неопределенность, торговые ограничения и колебания мировых цен на сырье отражаются на экспортных доходах страны и внутренней инфляции, подчеркнул Сулейменов.

По мнению главы Нацбанка, снижение инфляции необходимо не только для сохранения покупательной способности населения, но и для развития экономики.

"Низкая и стабильная инфляция позволяет предприятиям, инвесторам планировать свои действия на более длительный срок, активнее и увереннее принимать инвестиционные решения".Тимур Сулейменов

Стабильность цен дает компаниям возможность точнее рассчитывать будущие расходы и доходы, а инвесторам – оценивать долгосрочные проекты.

Тимур Сулейменов, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 11:03

Тимур Сулейменов. Фото: Zakon.kz

На чем держится экономический рост

Несмотря на внешние риски, экономика Казахстана сохраняет положительную динамику. За девять месяцев 2026 года ВВП вырос на 4,2%. При этом несырьевой сектор прибавил 5,4%, компенсировав отрицательный вклад горнодобывающей промышленности.

Основной вклад в рост обеспечивают строительство, транспорт и обрабатывающая промышленность. Частные инвестиции в этих секторах, по словам главы Нацбанка, увеличились на 25%.

Тимур Сулейменов также отметил изменения в структуре иностранных инвестиций.

"85% поступающих вложений из-за рубежа приходится на несырьевые отрасли. Экспорт растет более чем по 80% товарных позиций, а не только за счет нефти".Тимур Сулейменов

Как Нацбанк оценивает устойчивость экономики

Сулейменов обратил внимание на сохранение инвестиционных рейтингов Казахстана.

Все три крупнейших международных рейтинговых агентства, S&P, Moody's и Fitch, подтверждают инвестиционный уровень суверенного кредитного рейтинга страны.

"В 2026 году S&P впервые с 2016 года повысило рейтинг Казахстана. Среди положительных факторов агентство отметило способность экономики противостоять внешним потрясениям, значительные международные резервы, денежно-кредитную политику и управление средствами Национального фонда".Тимур Сулейменов

Глава Нацбанка подчеркнул, что задача регулятора заключается не только в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, но и в создании условий для долгосрочного экономического развития. В этом контексте замедление инфляции должно сопровождаться ростом инвестиций, расширением несырьевого производства и увеличением доступности финансирования для предприятий.

При этом озвученные показатели инфляции на 2027 и 2029 годы остаются прогнозными ориентирами Нацбанка, а не гарантированными результатами.

Ранее мы рассказали, что происходит с резервами Казахстана после падения цен на золото.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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