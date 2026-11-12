Что происходит с резервами Казахстана после падения цен на золото

В октябре международные резервы РК сократились более чем на миллиард долларов. При этом валютные накопления Нацбанка выросли, а активы Нацфонда увеличились. Почему страна потеряла столь значительную сумму, выяснял Zakon.kz.

Куда исчез миллиард и сто миллионов?

По данным Национального банка Казахстана, на начало ноября 2026 года совокупные международные резервы страны, включая валютные активы Нацфонда, составляли 131,2 млрд долларов. За октябрь их объем в долларовом выражении сократился на 1,1 млрд долларов.

В Аналитическом центре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) указали на необычную динамику отдельных составляющих резервов. Валовые международные резервы Нацбанка уменьшились на 2,4%, до 64,3 млрд долларов. При этом активы в свободно конвертируемой валюте (СКВ) выросли на 11,8%, до 16,1 млрд долларов, а стоимость золотого портфеля снизилась на 6,4%, до 48,1 млрд долларов.

Примечание. Валютная составляющая включает в том числе средства банков второго уровня, размещенные на счетах и депозитах в Нацбанке. Поэтому ее рост нельзя полностью приравнивать к увеличению собственных свободных средств государства.

Одновременно активы Нацфонда увеличились на 0,7%, до 66,9 млрд долларов. Получается, что валютные резервы и накопления Нацфонда выросли, но общий объем международных активов страны все равно сократился.

Главная причина связана с золотом, на которое приходится почти три четверти резервов Нацбанка.

Фото: Zakon.kz

Золото обошлось Казахстану в 3,3 миллиарда

В начале октября стоимость золотого портфеля Нацбанка составляла около 51,4 млрд долларов, а к ноябрю сократилась до 48,1 млрд долларов. За месяц золото в резервах подешевело приблизительно на 3,3 млрд долларов.

Практически одновременно произошло резкое падение мировых котировок. Согласно обзору Всемирного совета по золоту (World Gold Council), опубликованному 5 ноября, в октябре цена драгоценного металла снизилась на 6,3%, до 3 913 долларов за тройскую унцию.

Для сравнения: стоимость золотого портфеля Нацбанка за тот же период уменьшилась на 6,4%. Почти полное совпадение показателей свидетельствует о том, что решающую роль в сокращении резервов сыграло падение мировых цен.

Потеря 3,3 млрд долларов в стоимости золотого портфеля не означает, что Нацбанк продал металл на такую сумму. Монетарное золото оценивается по рыночным котировкам, поэтому при снижении цены уменьшается и его стоимость в международных резервах. При этом на итоговый показатель могут влиять покупки и продажи самого металла. Для определения точного вклада каждого фактора необходимо учитывать изменение физических запасов золота.

Почему золото резко подешевело

Октябрь стал вторым подряд месяцем снижения золотых котировок. По данным World Gold Council, еще в сентябре металл потерял 8,5% стоимости, завершив месяц на отметке 4 176 долларов за унцию. Сегодня до обеда золото торговалось на уровне 3 980 долларов за унцию, падение за неделю составило 2,64%, за 30 дней – 9,73% (данные Investing).

В октябре дополнительное давление на рынок оказал пересмотр ожиданий относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы США. Инвесторы меняли прогнозы по процентным ставкам, от которых во многом зависит привлекательность золота по сравнению с облигациями и другими финансовыми инструментами.

Еще одной причиной стало сокращение спекулятивных вложений. Как подсчитал World Gold Council, чистые позиции управляющих инвестиционными фондами на фьючерсном рынке COMEX уменьшились за октябрь на 7 млрд долларов, что соответствует примерно 53 тоннам золота.

При этом спрос на золото не исчез. Биржевые инвестиционные фонды, обеспеченные драгоценным металлом, в октябре привлекли около 3 млрд долларов. Физический объем их вложений вырос на 19 тонн. Таким образом, снижение котировок сопровождалось притоком средств в отдельные сегменты золотого рынка.

Почему резервы сократились только на миллиард

Хотя золотой портфель Нацбанка подешевел примерно на 3,3 млрд долларов, другие составляющие международных активов показали положительную динамику.

По расчетам АФК, валютные резервы Нацбанка за октябрь увеличились приблизительно на 1,7 млрд долларов. Это позволило частично компенсировать падение стоимости золота. В результате валовые резервы регулятора сократились примерно на 1,6 млрд долларов.

Дополнительную поддержку совокупному показателю обеспечил Нацфонд, активы которого выросли примерно на 450 млн долларов. В итоге общая стоимость международных резервов Казахстана уменьшилась на 1,1 млрд долларов, а не на все 3,3 млрд долларов, которые потерял в оценке золотой портфель.

При этом изменение долларовой стоимости резервов не следует автоматически считать расходованием государственных накоплений. Оно складывается как из операций с активами, так и из изменения их рыночной стоимости.

Нацбанк сокращает долю золота, правительство рассчитывает на рост Нацфонда

Нацбанк уже начал реагировать на происходящее: регулятор намерен снизить долю золота в международных резервах с 78% до 75% к концу 2026 года. Как ранее сообщал Zakon.kz, для этого планируется продавать золото и использовать опционы.

Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова объяснила необходимость такого решения в интервью Bloomberg:

"При такой доле золота наши резервы начинают напоминать портфель, состоящий из одного актива". Алия Молдабекова

Правительство также рассчитывает на увеличение накоплений Нацфонда. Так, министр национальной экономики Серик Жумангарин в конце лета представил прогноз, согласно которому валютные активы фонда достигнут 70,6 млрд долларов к 2029 году.

Правительство прогнозирует на 2027 год 65,2 млрд долларов в Нацфонде, хотя на начало ноября 2026 года его активы уже составляли 66,9 млрд долларов.