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Финансы

Сколько обменников по криптовалютам работают в Казахстане и каков их оборот – Нацбанк

Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 11:20 Фото: unsplash
Рынок криптовалют в стране уверенно набирает обороты. Первые результаты работы новых финансовых организаций и дальнейшие планы по развитию цифровых активов представили на Конгрессе финансистов, сообщает Zakon.kz.

Сколько денег проходит через криптообменники

По словам главы Нацбанка Тимура Сулейменова, в Казахстане сформирована нормативная база для легального оборота криптовалют и токенизации реальных активов. С 1 мая 2026 года вступили в силу необходимые подзаконные акты, а на базе Центрального депозитария создана инфраструктура для работы с цифровыми финансовыми инструментами.

"В июле 2026 года была выдана первая лицензия криптообменника, а сегодня уже работает восемь криптообменников, их оборот составил 45 миллиардов тенге", – сообщил Тимур Сулейменов.

Развитие криптоиндустрии стало одним из направлений государственной политики в сфере цифровых активов. Президентский указ от 8 июля 2026 года предусматривает создание условий для регулируемого оборота криптовалют и развития токенизированной экономики.

Отдельное внимание уделяется токенизации недвижимости, драгоценных металлов, полезных ископаемых и дебиторской задолженности. Эта технология позволяет выпускать цифровые инструменты, обеспеченные реальными активами, и привлекать с их помощью финансирование.

Когда появятся цифровые гособлигации

Следующим этапом станет выпуск государственных облигаций в токенизированном формате. Нацбанк планирует осуществить его совместно с Министерством финансов во втором квартале 2027 года.

Первые операции с подобными финансовыми инструментами уже проведены. 9 ноября Национальный банк разместил на Казахстанской фондовой бирже (KASE) краткосрочные ноты одновременно в традиционном и цифровом форматах.

Общий объем выпуска составил 50 млрд тенге, из которых 10 млрд пришлось на токенизированные ноты. Срок обращения бумаг составляет 91 день, средневзвешенная доходность размещения достигла 15,72% годовых.

"Успешное проведение данных торгов означает, что мы протестировали полную готовность инфраструктуры, всех институциональных решений для того, чтобы расширять этот механизм".Тимур Сулейменов

В дальнейшем токенизацию предполагается использовать не только на рынке ценных бумаг, но и при привлечении инвестиций под различные виды реальных активов.

Ранее мы рассказали, насколько выросло число денежных платежей казахстанцев за пределами страны.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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