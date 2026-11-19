Сегодня злоумышленникам необязательно взламывать банковские приложения, чтобы добраться до семейных сбережений. Иногда достаточно убедить ребенка выполнить несколько действий в своем гаджете и в телефоне родителей. Как работают такие схемы и что поможет защитить деньги, выяснял Zakon.kz.

"Бонусы" за сотни тысяч тенге

Начнем с типичного примера. В этом году полиция Туркестанской области раскрыла мошенническую схему, действовавшую через мобильную игру Free Fire. Неизвестный обещал подросткам игровые бонусы и выигрыши, а взамен просил данные банковских карт и коды подтверждения. Один из несовершеннолетних выполнил его требования, после чего со счета родственника исчезли 380 тыс. тенге.

Подозреваемым оказался 20-летний житель Шымкента. По данным полиции, он контактировал более чем с 60 подростками и получил деньги более чем от 20 из них.

Финансовый консультант Айдын Сабырбеков поясняет, что приманкой для детей чаще всего становятся становятся бесплатные Robux в Roblox, редкие игровые предметы, улучшенные аккаунты и виртуальная валюта.

"Мошенники представляются разработчиками игр, администраторами или популярными блогерами. Общение нередко начинается в игровом чате, а продолжается в Telegram или WhatsApp". Айдын Сабырбеков

Кроме этого, появились и поддельные игровые сайты. Ребенку предлагают перейти по ссылке для получения подарка и авторизоваться. После ввода логина и пароля его могут перенаправить на настоящую страницу игры, поэтому он даже не заметит, что учетные данные похищены.

Еще опаснее предложения установить программу для бесплатного получения игровой валюты. Вместо обещанных бонусов на устройство может попасть вредоносное приложение, способное похищать сохраненные пароли и платежные данные.

"Мама, улыбнись на камеру!"

Эксперт по личным финансам и инвестициям Асель Аульбекова рассказывает о случаях, когда преступники используют детей для получения доступа к банковским счетам родителей.

Сначала незнакомец завоевывает доверие школьника, обсуждая любимую игру и обещая награду. Затем выясняется, что для получения приза нужно подтвердить возраст, пройти проверку безопасности или получить согласие взрослых.

Ребенка просят взять родительский телефон, открыть банковское приложение, сфотографировать карту, сообщить код из SMS либо отсканировать QR-код. При этом могут потребовать, чтобы мама и папа ничего не узнали.

"Мои подписчики высылали сообщения о том, что на них мошенники оформили кредит с помощью их же детей, которые в соседней комнате втайне от родителей передавали преступникам коды и просили маму улыбнуться в камеру". Асель Аульбекова

Финансовый консультант Турар Абди описывает другой прием. Когда ребенок начинает сомневаться, преступники переходят от обещаний к запугиванию. Ему сообщают, что он якобы нарушил правила игры или подключил платную услугу, за которую родителям грозит огромный штраф.

"Затем появляется подставной следователь или представитель игровой компании. Школьника убеждают срочно выполнить инструкции, иначе мама и папа пострадают. Так желание получить подарок сменяется страхом за близких". Турар Абди

Эксперты предупреждают и о попытках вовлечь детей в сбор банковских данных других людей. Например, мошенники могут просить фотографии карт одноклассников. В такой ситуации ребенок рискует стать не только жертвой обмана, но и участником чужой преступной схемы.

Деньги для игр должны быть отдельно от семейных

Главное правило Асель Аульбековой касается банковских карт. Для игровых покупок (если вы их разрешаете детям) эксперт рекомендует открыть отдельную детскую или виртуальную карту с небольшим остатком.

"Вы можете договориться с ребенком, что покупки, например, в пределах 5 000 тенге он может совершать самостоятельно, но только в рамках заранее выделенного бюджета и с отдельной карты. Все, что свыше этой суммы, – исключительно с разрешения родителей". Асель Аульбекова

Необходимо исключить и доступ школьника к родительским банковским приложениям. Он не должен знать пароли, самостоятельно подтверждать переводы или пользоваться мобильным банком взрослых. Если пароль стал ему известен, его следует изменить.

Родителям стоит проверить, не сохранены ли их платежные данные на детских устройствах и в игровых аккаунтах. Дополнительную защиту обеспечивают подтверждение покупок, лимиты операций и уведомления о списаниях.

В Казахстане также действует добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов через eGov.kz. Он может затруднить оформление кредита мошенниками, хотя, согласно разъяснениям портала, не гарантирует абсолютной защиты.

За симпатичным другом может скрываться преступник

Асель Аульбекова предупреждает, что одних технических ограничений недостаточно. Ребенку необходимо объяснить, почему даже знакомому игроку нельзя доверять банковские сведения.

"В онлайн-игре за аватаркой милой 12-летней девочки или симпатичного 13-летнего мальчика вполне может скрываться взрослый мошенник, который неделями или месяцами входит в доверие, чтобы потом выманить деньги или вовлечь ребенка в преступную схему". Асель Аульбекова

Особенно подозрительны требования сохранить разговор в тайне, немедленно выполнить задание или воспользоваться предложением, которое якобы действует всего несколько минут.

Эксперт советует установить простое семейное правило: если просьба кажется необычной, непонятной или связана с деньгами, ребенок сначала обращается к взрослому, которому доверяет.

Родительский контроль при этом остается полезным дополнением. Все эксперты рекомендуют ограничить переписку с незнакомыми пользователями, включить подтверждение покупок и запретить установку сторонних программ без разрешения родителей.

Почему ребенка нельзя наказывать за признание

Самым опасным последствием обмана может стать не первая передача банковских данных, а попытка школьника скрыть случившееся.

Ребенок боится, что его лишат телефона, запретят любимую игру или накажут за потерянные деньги. Мошенники пользуются этим страхом, убеждая выполнить новые требования, чтобы якобы исправить ошибку.

"Ваш ребенок должен знать, что всегда может обратиться за помощью к маме, папе, бабушке, дедушке или другому близкому взрослому, которому доверяет. Даже если он уже совершил ошибку. Он не должен бояться наказания или скрывать произошедшее". Асель Аульбекова

Если школьник признался, что отправил незнакомцу банковские сведения, родителям необходимо немедленно заблокировать скопированную карту, связаться с банком и проверить последние операции. Пароли, ставшие известными посторонним, следует изменить.

Если ребенок скачивал неизвестные программы, устройство нужно проверить на вредоносное ПО. При хищении денег следует обратиться в полицию, сохранив переписку, ссылки, номера телефонов и сведения о переводах.

Подведем итог. Взрослый человек обычно понимает, что незнакомец, требующий перевести деньги, может оказаться мошенником. Ребенок же способен воспринимать те же требования как часть игры, просьбу друга или способ помочь родителям. Поэтому защита семейных сбережений начинается задолго до первого подозрительного сообщения: с того, насколько хорошо школьник понимает цену денег, границы доверия и последствия собственных действий.

Ранее мы рассказали, что скоро казахстанцы смогут запрещать открытие банковских счетов без их согласия.