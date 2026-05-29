События

Мошенники заставили пожилого казахстанца пойти на безрассудный шаг

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 20:29 Фото: freepik
В Павлодаре пожилой мужчина едва не остался без всех своих сбережений. Телефонные мошенники убедили его снять 4 млн тенге и перевести деньги на "безопасный счет", передает Zakon.kz.

Как сообщает 29 мая 2026 года телеканал "Ирбис ТВ", все началось со звонка якобы из медицинского учреждения. Неизвестные попросили пенсионера продиктовать SMS-код для записи на обследование.

После этого мужчине позвонили уже "сотрудники службы безопасности" и сообщили, что его банковские счета находятся под угрозой. Испуганного пенсионера убедили срочно снять все деньги и перевести их на специальный "безопасный счет".

Мужчина снял 4 млн тенге и отправился в ТРЦ. Все это время мошенники не отключались и говорили ему, что делать дальше. Подозрительное поведение пенсионера заметила сотрудница Учебного центра МВД.

"Поведение пожилого мужчины показалось ей подозрительным: он заметно нервничал, разговаривал по телефону и выглядел растерянным. Не оставшись в стороне, женщина немедленно вызвала полицию и до приезда сотрудников постаралась удержать мужчину от перевода денежных средств", – сообщили в ДП Павлодарской области.

Ранее Нацбанк выступил со срочным предупреждением для казахстанцев.

