Курсы валют на выходные дни: 21 и 22 ноября

Фото: pexels

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 20 ноября 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 455,32 тенге, поднявшись на 6,19 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 499,88 тенге (+5,96). Курс российского рубля подрос до 5,55 тенге (+0,08). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,09 тенге (+0,92). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 454,6-459 тенге, евро – по 498,8-503,8 тенге, рубли – по 5,27-5,40 тенге. Утром 20 ноября Национальный банк установил курс доллара 448,72 тенге, евро – 493,86 тенге, рубля – 5,49 тенге.

Поделитесь новостью