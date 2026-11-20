Курсы валют на выходные дни: 21 и 22 ноября
Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 20 ноября 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 455,32 тенге, поднявшись на 6,19 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 499,88 тенге (+5,96).
Курс российского рубля подрос до 5,55 тенге (+0,08).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,09 тенге (+0,92).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 454,6-459 тенге, евро – по 498,8-503,8 тенге, рубли – по 5,27-5,40 тенге.
Утром 20 ноября Национальный банк установил курс доллара 448,72 тенге, евро – 493,86 тенге, рубля – 5,49 тенге.
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