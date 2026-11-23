На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 ноября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 455,12 тенге (-0,2).

Курс российского рубля понизился до 5,54 тенге (-0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,40 тенге (+0,31).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,5-454 тенге, евро – по 497,5-501,9 тенге, рубли – по 5,24-5,36 тенге.

Мировые цены на нефть на биржах растут 23 ноября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) стоимость нефти марки Brent, повысившись на 0,29 доллара, составила 92,86 доллара за баррель.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подорожал на 0,32 доллара – до 83,73 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара 455 тенге, евро – 498,77 тенге, рубля – 5,56 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 23 ноября, можно здесь.