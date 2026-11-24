Казахстан принимает все больше иностранных гостей, растут доходы туристического бизнеса и инвестиции в отрасль. Однако экономическая отдача от въездного туризма во многом зависит от географии поездок, продолжительности пребывания и структуры расходов иностранцев, сообщает Zakon.kz.

Иностранных гостей становится больше

За первое полугодие 2026 года казахстанские гостиницы и другие объекты размещения приняли 642 тыс. иностранных посетителей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последние восемь лет, несмотря на резкое сокращение международного туризма во время пандемии, число зарубежных клиентов казахстанских объектов размещения значительно увеличилось:

2018 год – 831 тыс.;

2019 год – 980 тыс.;

2020 год – 253 тыс.;

2021 год – 330 тыс.;

2022 год – 900 тыс.;

2023 год – 1,1 млн;

2024 год – 1,3 млн;

2025 год – 1,43 млн.

При этом статистика не учитывает путешественников, остановившихся у родственников, друзей или в частном жилье вне официально учитываемых объектов размещения.

Растут и валютные поступления от въездного туризма. В 2024 году иностранные посетители потратили в Казахстане более 2,6 млрд долларов, в 2025-м – 2,9 млрд.

Как сообщил 19 ноября министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, за первое полугодие 2026 года расходы зарубежных гостей достигли 1,4 млрд долларов.

Турист приехал – кассы заработали

Согласно исследованию национальной компании Kazakh Tourism, на покупку потребительских товаров приходится 23% расходов иностранных посетителей, на авиаперевозки – 12%, на аренду автомобилей – 4%.

Еще по 4% своего бюджета зарубежные путешественники направляют на спортивные и рекреационные услуги, 3% – на ювелирные изделия, предметы искусства и антиквариат.

Особый интерес для бизнеса представляет событийный туризм. Крупные международные концерты, спортивные соревнования и деловые мероприятия позволяют привлечь платежеспособную аудиторию даже за пределами традиционного отпускного сезона.

Причем на таких событиях зарабатывают не только организаторы. Приезжающие на несколько дней зрители становятся клиентами гостиниц, ресторанов, такси, торговых центров и экскурсионных бюро.

Чем дальше дорога – тем щедрее гость

По данным за первое полугодие 2026 года, наибольший поток иностранных посетителей в Казахстан обеспечили Узбекистан (2,5 млн человек), Кыргызстан (1,6 млн) и Россия (1,5 млн).

Однако путешественники из дальнего зарубежья, как правило, тратят больше, – утверждает статистика АО "НК Kazakh Tourism".

Средние расходы гостей из ближнего зарубежья составляют 800-1 000 долларов за поездку, из дальнего – 1 200-2 000 долларов. Еще выше этот показатель у деловых и горнолыжных туристов.

Одним из наиболее перспективных рынков для Казахстана становится Китай. Еще в 2024 году, по данным Комитета индустрии туризма, граждане КНР оставили в нашей стране 307 млн долларов. Для сравнения: путешественники из Германии потратили 56 млн долларов, Турции – 53 млн, США – 47 млн.

Алматы забирает львиную долю курортных доходов

Согласно подсчетам Бюро национальной статистики АСПиР РК, опубликованным 23 ноября 2026 года, за первое полугодие объем услуг объектов размещения в курортных зонах Казахстана достиг 91,2 млрд тенге, увеличившись на 11,4%.

Причем 57,1 млрд тенге, или 62,6% этой суммы, пришлось на Алматинский горный кластер. Здесь обслужили более 1,2 млн человек.

На территории кластера сосредоточено 526 гостиниц и других объектов размещения из 1 912, работающих в курортных зонах республики.

Алматинский горный кластер зарабатывает в 1,7 раза больше, чем все остальные курортные зоны Казахстана вместе взятые.



Вместе с тем на туристическом рынке остаются значительные незадействованные мощности. За полугодие заполняемость номерного фонда в Алакольской курортной зоне области Абай составила 40,1%, Алматинском горном кластере – 39,7%, Катон-Карагайской курортной зоне – 37,6%.

Турист отдыхает – казна пополняется

По официальным данным Министерства туризма и спорта, в 2025 году налоговые поступления от туристической отрасли увеличились на 18%, достигнув 630 млрд тенге.

За первое полугодие 2026 года отрасль принесла бюджету 303 млрд тенге, обеспечив 2,1% всех налоговых поступлений в стране. В сфере туризма занято более 565 тыс. человек.

За январь – сентябрь 2026 года объем инвестиций в основной капитал отрасли достиг 1 трлн 319 млрд тенге, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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