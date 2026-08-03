Казахстанцы стали экономить на отдыхе в Грузии и оставляют там все меньше денег
Как передает "24kz", количество визитов граждан Казахстана в Грузию увеличилось почти на 20%. При этом доходы от казахстанских туристов уменьшились примерно на 38%.
Несмотря на приток туристов из Казахстана, представители туристической отрасли отмечают, что для экономики Грузии важен не только рост количества приезжающих, но и объем расходов гостей во время отдыха.
Среди возможных причин снижения доходов от туристической отрасли в Грузии называют:
- более осторожное поведение туристов;
- рост цен;
- изменение структуры расходов путешественников.
"Людям кажется, что они платят слишком дорого за очень низкий сервис", – говорит гид Наталия Андроникашвили.
При этом часть представителей индустрии считает, что Грузии не стоит делать ставку на массовый туризм. А вместо этого развивать нишевые направления – культурный, исторический, образовательный и приключенческий туризм, ориентированные на более продолжительное пребывание и более высокие расходы туристов.
Спасатели Восточно-Казахстанской области также встревожены поведением водителей скутеров и катеров, создающих опасность для отдыхающих.