#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
473.59
544.68
5.94
Туризм

Казахстанцы стали экономить на отдыхе в Грузии и оставляют там все меньше денег

Туризм в Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 08:35 Фото: senate.parlam.kz
Несмотря на рост числа туристов из Казахстана, доходы от них в туристической отрасли Грузии заметно сократились, сообщает Zakon.kz.

Как передает "24kz", количество визитов граждан Казахстана в Грузию увеличилось почти на 20%. При этом доходы от казахстанских туристов уменьшились примерно на 38%.

Несмотря на приток туристов из Казахстана, представители туристической отрасли отмечают, что для экономики Грузии важен не только рост количества приезжающих, но и объем расходов гостей во время отдыха.

Среди возможных причин снижения доходов от туристической отрасли в Грузии называют:

  • более осторожное поведение туристов;
  • рост цен;
  • изменение структуры расходов путешественников.
"Людям кажется, что они платят слишком дорого за очень низкий сервис", – говорит гид Наталия Андроникашвили.

При этом часть представителей индустрии считает, что Грузии не стоит делать ставку на массовый туризм. А вместо этого развивать нишевые направления – культурный, исторический, образовательный и приключенческий туризм, ориентированные на более продолжительное пребывание и более высокие расходы туристов.

Спасатели Восточно-Казахстанской области также встревожены поведением водителей скутеров и катеров, создающих опасность для отдыхающих.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
деньги, переводы, статистика
10:23, 01 октября 2024
Казахстанцы стали переводить меньше денег за рубеж
Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество
09:20, 19 июня 2026
Россия стала главным получателем денег из Казахстана
Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика
14:50, 21 августа 2025
Казахстан стал меньше зарабатывать на экспорте и больше тратить на импорт
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Юноши и девушки Казахстана сыграют со сборной мира за призовой фонд 15 миллионов
09:41, Сегодня
Юноши и девушки Казахстана сыграют со сборной мира за призовой фонд 15 миллионов
Сколько болельщиков посетили матчи 20-го тура КПЛ
09:23, Сегодня
Сколько болельщиков посетили матчи 20-го тура КПЛ
Главный тренер &quot;Тобыла&quot; Ромащенко назвал причину поражения в матче с &quot;Ордабасы&quot; в КПЛ
09:21, Сегодня
Главный тренер "Тобыла" Ромащенко назвал причину поражения в матче с "Ордабасы" в КПЛ
Сборная Казахстана до 18 лет заняла последнее место на международном турнире в Словакии
09:04, Сегодня
Женская сборная Казахстана до 18 лет стала последней на международном турнире в Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: