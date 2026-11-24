Казахстан вышел на первое место по количеству въездов в Российскую Федерацию. При этом по структуре визитов наша республика заметно отличается от других стран Центральной Азии. Что привлекает казахстанцев в соседнем государстве, выяснял Zakon.kz.

Казахстан перехватил лидерство

За январь – сентябрь 2026 года иностранные граждане совершили 11,09 млн поездок в Россию, что на 9,6% меньше, чем годом ранее. Согласно данным Погранслужбы ФСБ РФ, которые приводит "Интерфакс", пятерка лидеров по количеству въездов выглядит следующим образом:

Казахстан – 2,24 млн;

Узбекистан – 2,22 млн;

Китай – 1,59 млн;

Таджикистан – 993,5 тыс.;

Кыргызстан – 626,6 тыс.

Любопытно, что по итогам первого полугодия Казахстан уступал Узбекистану 223 тыс. визитов. Однако за июль – сентябрь наши соотечественники совершили около 850 тыс. поездок, граждане Узбекистана – 607 тыс.

Таким образом, на казахстанцев сегодня приходится каждая пятая поездка иностранцев в Россию.

В гости или на заработки

При практически одинаковом количестве въездов граждане Казахстана и Узбекистана посещают соседнее государство преимущественно с разными целями.

Это хорошо видно из подробной статистики Единой межведомственной информационно-статистической системы РФ.

В 2,3 млн случаев приезжие указали цель визита в РФ как "частную" – прежде всего граждане Казахстана (850 тыс. въездов), Узбекистана (263 тыс.) и Абхазии (225 тыс.).

На долю нашей республики пришлось 37% всех частных визитов иностранцев в Россию. В структуре поездок самих казахстанцев они занимали 61,2%.

У граждан Узбекистана приоритеты другие. Около 1,1 млн въездов, или 68,2% общего количества, были связаны с трудоустройством. На личные визиты приходилось лишь 16,3%.

За дипломом в Россию

По количеству поездок с образовательной целью Казахстан опережает все остальные страны. Согласно публикации Российского союза ректоров, за январь – июнь 2026 года с целью обучения в Россию совершено:

из Казахстана – 47 156 поездок;

из Китая – 42 556;

из Узбекистана – 26 478;

из Таджикистана – 23 857;

из Кыргызстана – 12 775.

По итогам 2025 года в российских вузах обучались свыше 60 тыс. казахстанцев. Они составляли 15,1% всех иностранных студентов, занимая первое место по численности. Такие цифры Минобрнауки РФ предоставило газете "Коммерсантъ".

Однако за минувшие месяцы статистика по студентам изменилась. Как сообщил 5 ноября в интервью РБК заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, количество китайских студентов превысило 62 тыс. Казахстан переместился на вторую строчку, далее следуют Туркменистан и Индия.

Первые по въездам, последние по туризму

Несмотря на географическую близость, отсутствие визового режима и языкового барьера для многих казахстанцев, туризм занимает весьма скромное место в официальной статистике поездок наших граждан в Россию.

За девять месяцев 2026 года иностранцы совершили 1,329 млн туристических визитов, на 3,45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Погранслужбы ФСБ РФ, рейтинг стран по этому показателю существенно отличается от общего рейтинга въездов:

Китай – 812,46 тыс.;

Туркменистан – 70,98 тыс.;

Турция – 59 тыс.;

Саудовская Аравия – 41,32 тыс.;

Германия – 36,19 тыс.;

Индия – 29,08 тыс.;

Иран – 16,42 тыс.;

Казахстан – 16,01 тыс.

Если у граждан Китая на туризм приходится более половины всех поездок в Россию, то у казахстанцев – всего 0,71%.

Впрочем, сами российские ведомства по-разному оценивают количество иностранных путешественников. Как поясняли в Минэкономразвития РФ, ведомство использует сведения о проживании зарубежных граждан в объектах размещения. Пограничная же статистика учитывает заявленную цель пересечения границы. Поэтому казахстанец, приехавший на две недели к родственникам и посетивший за это время музеи, экскурсии и курорты, вполне может оказаться в статистике частных визитов, а не туристических.

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