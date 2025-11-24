#АЭС в Казахстане
Статьи

Казахстан обошел Узбекистан по числу визитов в Россию

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 16:55 Фото: Zakon.kz
Граждане РК заняли первое место по количеству въездов в Россию в третьем квартале 2025 года, потеснив традиционных лидеров трудовой миграции из Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

В то время как общий поток гостей-иностранцев в России сокращается из-за ужесточения законодательства, казахстанцы демонстрируют высокую активность, но с принципиально иными целями поездок.

Новая география въезда

По данным издания "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику погранслужбы ФСБ, общий интерес иностранцев к поездкам в РФ остывает. За девять месяцев 2025 года границу пересекли 12,2 млн человек – это почти на миллион меньше, чем годом ранее. Только в третьем квартале российский трафик просел на 600 тысяч визитов.

Однако внутри этой статистики произошла значимая рокировка. Топ-5 стран по числу въездов теперь выглядит так:

  1. Казахстан: 975 тыс. визитов.
  2. Узбекистан: 711 тыс.
  3. Китай: 631 тыс.
  4. Таджикистан: 368 тыс.
  5. Кыргызстан: 258 тыс.

Ключевое отличие лидера рейтинга – цель визита. Если граждане Узбекистана и Таджикистана едут в Россию преимущественно работать (сотни тысяч отметок в графе "Работа"), то казахстанцы указывают эту цель лишь в 66 тыс. случаев.

Основной мотив для граждан РК – "Частные поездки" (645 тыс.), что говорит о сохранении тесных гуманитарных и родственных связей, а не о трудовой экспансии.

Китай, замыкающий тройку, наращивает присутствие за счет туристов и бизнеса.

Казахстанцы стали меньше выезжать из страны на работу – данные Минтруда

Эффект жестких правил

Эксперты объясняют падение общего трафика системными изменениями. "Коммерсантъ" отмечает влияние новых ограничительных мер: с января 2025 года граждане безвизовых стран могут легально находиться в России лишь 90 дней суммарно в течение года. Помимо этого, раньше иностранцы могли приезжать на сезонные работы дважды в год, а теперь – только один раз. Это вынуждает их либо переходить на патентную систему, либо искать другие рынки труда.

Дополнительное давление оказывает глобальная конкуренция за рабочую силу – потоки трудовых мигрантов из Центральной Азии начинают переориентироваться на другие страны.

Казахстанцам напомнили о сроках пребывания в России

Встречный курс: деловая активность

В обратном направлении – из России в Казахстан – поток формируется под влиянием экономики. В 2024 году россияне совершили 2,8 млн поездок в РК. Аналитики фиксируют структурный сдвиг: около 40% этих визитов классифицируются как деловой туризм.

Казахстан закрепил за собой роль ключевого партнера для российского бизнеса в текущих условиях. В республике зарегистрировано более 28 000 компаний с российским участием, что превращает соседнюю страну из туристического направления в деловой хаб. Высокая плотность контактов обеспечивает стабильный трафик, несмотря на общие колебания миграционной статистики.

Андрей Зубов
