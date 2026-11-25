Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 458,28 тенге, евро – 501,45 тенге, рубля – 5,59 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 453 тенге, продажи – 460 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 495 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,25 тенге, продажи – 5,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 455,7 тенге, продажи – 458,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 499,2 тенге, продажи – 504 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,26 тенге, продажи – 5,38 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 455,8 тенге, продажи – 458,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 498,6 тенге, продажи – 504 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,28 тенге, продажи – 5,35 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.