За последние 20 лет в Казахстане существенно изменилась структура пассажирских перевозок. Самолеты потеснили поезда, такси стало частью повседневной жизни, а в мегаполисах появились новые виды общественного транспорта. На чем сегодня предпочитают ездить казахстанцы, выяснял Zakon.kz.

За январь-октябрь 2026 года в Казахстане перевезено около 1,64 млрд пассажиров. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, совокупный пассажирооборот составил 80,3 млрд пассажиро-километров.

Поезда: запасной путь роста

За январь-октябрь 2026 года железнодорожным транспортом Казахстана перевезено 15,7 млн пассажиров, а пассажирооборот составил 13,33 млрд пассажиро-километров.

Динамика за последние два десятилетия показывает, что отрасль пока не смогла вернуться к объемам перевозок середины 2010-х годов. Если за десять месяцев 2007 года пассажирооборот составлял 12,34 млрд пассажиро-километров, то в 2014-м он достиг 19,16 млрд.

Снижение началось в 2016 году: показатель сократился до 14,53 млрд, а в период карантинных ограничений в 2020-м – до 7,18 млрд.

После пандемии железнодорожные перевозки восстановились, однако существенного роста не последовало. Нынешний пассажирооборот всего на 8% превышает уровень 2007 года и на 30,4% уступает показателю 2014-го.

Казахстанцы "расправили крылья"

Гражданская авиация за два десятилетия продемонстрировала совершенно другую динамику.

Вот показатели за почти 20 лет (январь-октябрь):

2007 год – 4,41 млрд пассажиро-километров;

2014 год – 9,10 млрд;

2019 год – 14,20 млрд;

2023 год – 21,67 млрд;

2026 год – 28,16 млрд.

Даже пандемия, во время которой объем авиаперевозок сократился более чем вдвое, не остановила долгосрочный рост отрасли.

При этом по количеству перевезенных пассажиров авиакомпании уступают поездам: за десять месяцев 2026 года этот показатель составил 13,8 млн человек.

Трамвай и троллейбус: разные маршруты развития

Интересна долгосрочная статистика электротранспорта. В январе-октябре 2007 года пассажирооборот казахстанских трамваев составлял 250,1 млн пассажиро-километров, в 2016 году – 115,8 млн, в 2026-м – 73,5 млн. За два десятилетия показатель сократился в 3,4 раза.

У троллейбусов все складывается иначе. После продолжительного спада объем перевозок начал восстанавливаться. За десять месяцев 2013 года пассажирооборот составлял 61,4 млн пассажиро-километров, а в нынешнем году достиг 260,3 млн.

Огромную роль здесь сыграли новые виды общественного транспорта: инфраструктура крупнейших городов страны пополнилась метрополитеном в Алматы и LRT в Астане.

Революция с шашечками

Одним из наиболее заметных изменений на транспортном рынке Казахстана стало массовое распространение такси. По данным правительства, на 1 октября 2026 года в стране насчитывалось почти 520 тыс. самозанятых, оказывающих такие услуги.

Появление мобильных приложений изменило не только привычки пассажиров, но и рынок труда. Владельцы автомобилей получили возможность совмещать перевозки с основной работой, самостоятельно определяя свой график.

За январь-июль 2026 года такси перевезли 88,8 млн пассажиров, на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежедневно услугами таксомоторных перевозчиков пользовались в среднем 419 тыс. пассажиров.

За семь месяцев доходы отрасли достигли 101 млрд тенге, увеличившись на 10,5%. При этом рост тарифов лишь немного опередил общую инфляцию: в июле стоимость поездок на такси выросла на 13,4% в годовом выражении при инфляции в 10,2%. С поправкой на нее реальное удорожание составило 2,9%.

География пассажирских перевозок

Крупнейшими центрами пассажирских перевозок Казахстана остаются:

Алматы – 24,7 млрд пассажиро-километров;

Астана – 15,1 млрд;

Шымкент – 6,4 млрд;

Мангистауская область – 5,6 млрд;

Западно-Казахстанская область – 3,7 млрд.

Как видим, на три мегаполиса приходится около 57,5% общереспубликанского пассажирооборота.

Однако самые высокие темпы роста зарегистрированы в Костанайской области (61,9%). Далее следуют Алматы (24,6%), Шымкент (22%), Алматинская (16,8%) и Акмолинская (15%) области.

Наиболее заметное сокращение отмечено в Атырауской области (30,8%), области Улытау (15,7%) и Восточно-Казахстанской области (14,1%).

"Король" казахстанских дорог

По пассажирообороту среди всех видов транспорта лидируют автобусы.

Динамика за январь-октябрь:

2022 год – 21,53 млрд пассажиро-километров;

2023 год – 23,31 млрд;

2024 год – 28,93 млрд;

2025 год – 32,34 млрд;

2026 год – 35,95 млрд.

За четыре года автобусный пассажирооборот увеличился на 67%, за последний год – на 11,1%. Сегодня на автобусы приходится почти 45% совокупного пассажирооборота Казахстана, на самолеты – 35%, на поезда – 16,6%.

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