Названы самые низкие ставки по кредитам без залога в Казахстане

Беззалоговые займы давно стали частью повседневной жизни казахстанцев: такие продукты предлагают все банки, но стоимость денег и условия для клиентов заметно различаются. Где искать выгодное предложение и какие условия нужно проверить до оформления кредита, выяснял Zakon.kz.

От 18,3% до 42,4%

По итогам августа 2026 года условия беззалогового кредитования у большинства банков не изменились. В собранных нами предложениях банков минимальная ГЭСВ начинается с 18,3% и заканчивается 42,4%.

Максимальные суммы беззалоговых займов находятся в диапазоне от 6 млн до 9,5 млн тенге. Таким образом, между самым низким и самым высоким показателем в собранных предложениях – 24,1 процентного пункта.

Отдельно нужно оговорить показатель 18,3%, который содержится в предложении крупного БВУ. Это единственное предложение такого рода в стране. Однако банк не указывает ГЭСВ, поэтому его придется рассчитать по кредитному калькулятору: при займе 8 млн тенге на 48 месяцев переплата составляет 5 880 669 тенге. В июле при тех же параметрах расчет давал 21,67%, а максимальный лимит составлял 2,2 млн тенге.

Как найти "свой" банк?

Экономист Тулеген Аскаров считает, что заемщику не стоит начинать поиск кредита с предложений банков, с которыми у него вообще нет истории.

"Обратите внимание на тот банк, куда поступает ваша зарплата. Большинство кредитных учреждений развивают зарплатные проекты и предлагают клиентам особые условия – процентная ставка там зачастую оказывается существенно ниже рыночной. Этот простой шаг сэкономит вам немало средств". Тулеген Аскаров

Действительно, участник зарплатного проекта имеет преимущества. Например, в крупном алматинском банке для такого заемщика ставка по беззалоговому онлайн-кредиту составляет 28% годовых, тогда как для остальных клиентов – 30%. Максимальная сумма в обоих случаях достигает 8 млн тенге.

В другом банке, входящем в топ-10 БВУ, для получающих зарплату на карту действует отдельный кредит до 7 млн тенге на срок до пяти лет. Ставка вознаграждения составляет 33%, ГЭСВ – от 38,28% до 38,44%, при этом комиссия за оформление не взимается.

Низкая номинальная ставка не делает кредит дешевым

Главная проблема при сравнении займов возникает, когда заемщик смотрит только на ставку вознаграждения. Дополнительная комиссия способна полностью изменить результат.

Показательный пример – два варианта одного кредитного предложения. В первом ставка составляет всего 0,1%, но предусмотрена комиссия 5,9%. Во втором ставка достигает 37,5%, зато комиссии нет.

При этом ГЭСВ оказывается выше именно у первого варианта – 45,17% против 43,54%. То есть почти нулевая ставка по вознаграждению в данном случае не означает более дешевый кредит.

На сумме 1 млн тенге комиссия 5,9% составляет 59 тыс. тенге.

Поэтому при выборе займа нужно смотреть не на наиболее привлекательную цифру в рекламном объявлении, а на полную стоимость кредита.

Как сравнить предложения, если нужны 3 млн тенге

Предположим, заемщику необходимо 3 млн тенге. Тогда сравнивать банки нужно не по максимальному лимиту, а по тому, сколько каждый из них готов выдать именно этому клиенту на нужный срок.

Если один банк предлагает 3 млн на три года, а другой – такую же сумму на пять лет, сравнение только ставок ничего не даст. Более длинный срок уменьшит ежемесячный платеж, но увеличит время начисления процентов и, соответственно, может привести к большей переплате, – предупреждает экономист.

"После получения нескольких предложений стоит сопоставить ГЭСВ, ежемесячный платеж, общую сумму выплат и дополнительные расходы. Если в одном варианте есть комиссия или страховка, их стоимость также должна учитываться". Тулеген Аскаров

Вы сами себе рефери

Размер зарплаты сам по себе не определяет сумму кредита. Банк учитывает уже существующие долговые обязательства и рассчитывает коэффициент долговой нагрузки.

Для граждан его предельное значение составляет 0,5. Например, при среднемесячном доходе 500 тыс. тенге совокупные платежи по долговым обязательствам не должны превышать 250 тыс. тенге.

Поэтому человек с зарплатой 500 тыс. тенге и действующими крупными кредитами может получить меньшую сумму или отказ, тогда как заемщик с таким же доходом, но без существенных обязательств, окажется в более выгодном положении.

Тулеген Аскаров советует заранее самому разобраться со своим финансовым положением:

"Главный рефери в вопросе о том, брать ли кредит – это вы сами. Перед тем как подавать заявку на заем, самостоятельно изучите свою кредитную историю, проверьте все обременения – не только банковские, но и любые другие потенциальные расходы. Полная картина ваших обязательств поможет принять взвешенное и безопасное решение". Тулеген Аскаров

Страховку тоже нужно считать в стоимости кредита

При оформлении беззалогового займа банк может предложить страховку. Для заемщика это дополнительный расход, поэтому его следует учитывать вместе с процентами и комиссией.

Страхование жизни при потребительском кредите является добровольным, однако экономист не советует автоматически отказываться от полиса только ради уменьшения первоначальных расходов:

"Никогда не отказывайтесь от страховки по кредиту. Стоит она относительно недорого, но в случае непредвиденных жизненных обстоятельств станет надежной подушкой безопасности, которая прикроет вас и ваш бюджет со всех сторон". Тулеген Аскаров

Платить частями – но какими?

В конце добавим важную информацию. В Казахстане банки чаще всего предлагают аннуитетный график – равные платежи каждый месяц. В начале такого кредита большая часть платежа приходится на проценты, а на погашение основного долга – меньшая. Поэтому при досрочном закрытии кредита через несколько лет остаток долга может оказаться довольно большим.

При дифференцированном графике основной долг погашается равными долями с первого месяца, поэтому ежемесячный платеж постепенно уменьшается.

При одинаковых сумме, сроке и ставке общая переплата по процентам будет ниже, чем при аннуитетном графике. Но первые платежи по такому кредиту выше, поэтому он подходит не всем.

Если банк дает выбор, дифференцированный график выгоднее по общей переплате, но выбирать его стоит только в том случае, если доход позволяет без напряжения обслуживать более высокие платежи в начале срока.

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