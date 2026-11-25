Переход от наличных денег к банковским картам занял в нашей стране больше десятка лет. На очереди новая смена платежных привычек – оплата без пластиковых карт. Как QR-платежи завоевывают рынок и что этому способствует, выяснял Zakon.kz.

Три миллиарда покупок по QR-коду

Согласно ежегодному исследованию Fintech in Kazakhstan 2026, опубликованному на этой неделе на сайте Нацбанка, количество QR-платежей в республике за 2023-2025 годы выросло в 2,5 раза – с 1,5 до 3,8 млрд. Их доля в общем числе безналичных операций увеличилась с 14 до 28%.

Второй год подряд этот способ оплаты опережает карточные расчеты через POS-терминалы не только по количеству операций, но и по обороту.

За январь-сентябрь 2026 года казахстанцы, по сведениям НБРК, совершили:

по QR-коду – 3,07 млрд платежей на 15,47 трлн тенге;

банковскими картами через POS-терминалы – 2,38 млрд платежей на 14,36 трлн тенге.

Разрыв по количеству операций составил 28,9%, по обороту – 7,8%.

Судя по среднему чеку, смартфон особенно прочно обосновался в сфере повседневных покупок: при оплате по QR-коду казахстанцы тратят в среднем 5036 тенге, при расчете картой – 6022 тенге.

Наибольший объем безналичных операций по-прежнему приходится на интернет-банкинг и мобильные приложения – 112,9 трлн тенге за девять месяцев, или около 79% безналичного оборота внутри страны. Однако эта статистика включает не только оплату товаров и услуг, но и денежные переводы.

Один код на все банки

Новый толчок развитию бескарточных расчетов дал запуск 19 июля 2026 года межбанковской системы мобильных платежей.

До этого предприниматели, желавшие принимать оплату от клиентов разных банков по QR-коду, зачастую были вынуждены пользоваться несколькими банковскими сервисами.

Теперь достаточно одного кода. Покупатель может расплатиться через приложение своего банка независимо от того, где открыт счет продавца. Причем для подключения к системе предпринимателям не нужно приобретать дополнительное оборудование.

Для банков это означает изменение условий конкуренции. Если раньше широкая сеть торговых точек, принимавших собственный QR-код банка, служила весомым аргументом при выборе финансовой организации, то теперь значение этого преимущества снижается. Бороться за клиента придется другими способами: размером кешбэка, качеством мобильных приложений и условиями обслуживания.

Кто делит деньги с каждой покупки

Для покупателя оплата по единому QR бесплатна. Предприниматель же отдает часть выручки банкам за обслуживание безналичных операций.

Как пояснил Нацбанк, если продавец и покупатель обслуживаются в разных финансовых организациях, комиссия распределяется следующим образом:

1% от суммы покупки получает банк плательщика;

оставшаяся часть достается банку, обслуживающему торговую точку.

Из полученных средств банки оплачивают услуги оператора системы – Национальной платежной корпорации. Ее тариф составляет 0,05% от суммы операции.

Часть заработанных денег финансовые организации могут направлять на выплату кешбэка и бонусов покупателям.

"Комиссия при оплате через Единый QR при межбанковских платежах для бизнеса не может быть выше, чем комиссия по оплате картой", – подчеркнули в Нацбанке.

Отметим, что за последние два года Нацбанк совместно с международными платежными системами добился снижения межбанковских комиссий по карточным операциям:

массовый сегмент – с 1,8-2% до 1%;

премиальный – с 2,4% до 1,2%;

суперпремиальный – с 2,45% до 1,4%.

Налог, который мешает конкуренции

Несмотря на распространенность расчетов по QR-коду, налоговые условия для двух способов оплаты пока различаются. Услуги по обслуживанию карточных операций освобождены от НДС, тогда как на ряд других видов безналичных платежей эта льгота не распространяется.

В конце августа на заседании проектного офиса по внедрению Налогового кодекса предложили устранить это различие. 15 сентября заместитель председателя Нацбанка Бинур Жаленов рассказал, что инициатива получила предварительную поддержку.

Однако освобождение от налога не обязательно приведет к пропорциональному снижению расходов бизнеса на прием безналичной оплаты.

"Если предложение поддержат, заранее оценить его прямое влияние на комиссии для бизнеса и потребителей сложно. Каждый банк устанавливает их самостоятельно". Бинур Жаленов

Окончательное решение предстоит принять законодателям.

Карта останется. Но без пластика

Сокращение роли традиционной оплаты через терминалы не означает, что казахстанцы отказываются от самих банковских карт. Меняется и форма их существования.

Виртуальную карту можно открыть в мобильном приложении, оплачивать ею покупки в интернете или привязать к электронному кошельку смартфона. Сохраняется преимущество международных платежных систем и при поездках за рубеж. За январь-сентябрь 2026 года держатели казахстанских карт совершили за пределами республики почти 64 млн операций через POS-терминалы на 1,32 трлн тенге.

Впрочем, и здесь у карточных расчетов со временем может появиться конкурент. Как мы сообщали ранее, Нацбанк планирует расширить возможности национальной системы мобильных платежей, включив в нее трансграничные расчеты, оплату по выставленному счету, операции между предприятиями и государством.