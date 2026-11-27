Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 458,85 тенге, евро – 503,5 тенге, рубля – 5,59 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 453 тенге, продажи – 460 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 496 тенге, продажи – 506 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,25 тенге, продажи – 5,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 456 тенге, продажи – 458,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 500,8 тенге, продажи – 505,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,25 тенге, продажи – 5,36 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 455,6 тенге, продажи – 458,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 500 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,27 тенге, продажи – 5,33 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.