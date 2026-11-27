Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 ноября

Фото: pexels

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 27 ноября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 458,85 тенге, евро – 503,5 тенге, рубля – 5,59 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 453 тенге, продажи – 460 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 496 тенге, продажи – 506 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,25 тенге, продажи – 5,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 456 тенге, продажи – 458,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 500,8 тенге, продажи – 505,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,25 тенге, продажи – 5,36 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 455,6 тенге, продажи – 458,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 500 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,27 тенге, продажи – 5,33 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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