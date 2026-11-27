Курсы валют на выходные дни: 28 и 29 ноября
Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 27 ноября 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 458,22 тенге, снизившись на 0,52 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 503,03 тенге (+0,41).
Курс российского рубля остался на уровне 5,58 тенге.
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,77 тенге (-0,17).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,4-459,3 тенге, евро – по 500-504,4 тенге, рубли – по 5,25-5,36 тенге.
Утром 27 ноября Национальный банк установил курс доллара 458,85 тенге, евро – 503,5 тенге, рубля – 5,59 тенге.
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